¿Cristiano Ronaldo volverá a la selección de Portugal? Jorge Jesus dejó polémica declaración

Cristiano Ronaldo ha sido uno de los nombres más polémicos del mundo del fútbol en la última semana. El delantero portugués ha generado una cantidad importante de revuelo, luego de abandonar la concentración de la selección de su país.

Después de ser suplente en el partido frente a Noruega, y no ser tomado en cuenta para el encuentro ante Dinamarca, el ‘Bicho’ optó por abandonar a su selección nacional.

Esto, por supuesto, no habría sentado bien ni a sus compañeros, ni tampoco a la fanaticada de un país que se ha decepcionado de uno de sus máximos ídolos.

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Sin embargo, otros aun le dejan la puerta abierta a este atacante, y de hecho, esperan su regreso en próximas convocatorias. Sobre esto se refirió Jorge Jesus, entrenador de Portugal, quien dejó una declaración bastante polémica.

¿Cristiano Ronaldo volverá a la selección de Portugal?

Para nadie es un secreto que, Cristiano Ronaldo es una de las estrellas más grandes en la historia del fútbol. Este delantero ha logrado ser una pieza clave en la era moderna del balompié.

Aun así, Ronaldo ha tenido que atravesar varios momentos difíciles en el ocaso de su carrera, con algunos partidos perdidos, y otros que ni siquiera ha disputado.

De hecho, una de sus despedidas más difíciles ha sido con la Selección de Portugal. Si bien el delantero ha logrado varios títulos claves con este equipo, Ronaldo ha atravesado varias polémicas recientes que lo llevarían a despedirse.

‘CR7’ se despidió del equipo luso, del cual aseguraba dar un paso al costado, luego de una polémica vivida con Jorge Jesus, y el presidente de su federación.

Luego de esto, Portugal ha conseguido 2 victorias clave. De hecho, muchos han asegurado que las puertas para el ‘Bicho’ estarían cerradas luego de que este conjunto venciera a Dinamarca y Noruega.

Sin embargo, Jorge Jesus aseguró lo contrario. Luego de vencer a estos dos combinados, este entrenador se refirió sobre Ronaldo.

El director técnico aseguró que el delantero podrá regresar con la selección nacional, siempre y cuando él lo quiera. Jorge Jesus deja abierta la puerta a una vuelta de Cristiano, aunque, deberá dar su voluntad nuevamente.

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Aun así, el entrenador aseguró que no se disculpa por lo ocurrido, debido a que la polémica vivida fuera de la cancha no fue su culpa.

Por ahora, Cristiano Ronaldo se centrará en el Al-Nassr, a la espera de próximas novedades respecto a su futuro con la camiseta de Portugal.