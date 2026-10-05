La famosa banda de rock con la que Slash ha tocado durante años; no es Guns N’ Roses

Sin lugar a dudas, Slash es una de las figuras más grandes en la historia del rock. Este guitarrista ha demostrado una notable fuerza y pasión, gracias a varios éxitos donde ha resaltado a partir de ‘riffs’ y solos notables.

El talento de este musico ha sido notable, tal y como ha quedado demostrado, gracias a su presencia como miembro clave para el éxito de Guns N’ Roses.

No obstante, Slash también ha pasado por otras bandas legendarias y proyectos en solitario, sobre todo en el lapso de tiempo en el que estuvo separado de la banda de las pistolas y las rosas.

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De hecho, Slash acumula varios años de trayectoria con una de ellas, incluso, después de su regreso con Guns N’ Roses y en caso de que no la conozca, aquí le contamos de cual se trata puntualmente.

La famosa banda de rock con la que Slash ha tocado durante años

El poderío de Slash en la guitarra ha sido gozado por varias bandas a nivel internacional. Este miembro histórico del rock ha brillado con una fama innegable y un estilo tanto sonoro como visual totalmente inconfundible.

El guitarrista del sombrero de copa ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a su peso con Guns N’ Roses, pero también, con un paso por otras bandas.

A mediados de los 90’s, luego de su separación de Guns N’ Roses, Slash se unió con Duff McKagan y Matt Sorum, dos de sus mejores compañeros en dicha banda.

Estos 3 músicos crearon Velvet Revolver, una banda icónica con éxitos como ‘Slither’, a voz de Scott Weiland, un histórico cantante.

No obstante, esta no fue la única banda de Slash. El guitarrista creó Slash’s Snakepit y Slash’s Blues Ball, proyectos puntuales donde el artista dejó volar su imaginación.

Sin embargo, el proyecto más consolidado de este artista, sin contar a Guns N’ Roses es, sin dudas, Slash ft. Myles Kennedy and the Conspirators.

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Esta banda es una de las más notables del rock en los últimos años, y ha estado consolidada desde 2012. El éxito de este grupo es innegable, con Slash como figura central, pero más miembros que lo acompañan de forma notable.

De hecho, este grupo girará por Sudamérica en 2027, y la pasión de los fanáticos es notable por volver a ver a Slash con su segunda banda, detrás de Guns N’ Roses.