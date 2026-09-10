Luis Díaz debuta en la Champions League: hora y dónde ver EN VIVO al ‘guajiro’ con el Bayern Munich

Luis Díaz y el Bayern Munich regresan a la Champions League. Luego de su fallido intento de ganar la ‘orejona’ en la pasada temporada, el colombiano volverá a la carga para coronarse como campeón del máximo torneo de clubes europeos.

El colombiano ha demostrado un gran nivel con la camiseta bávara, por lo que se ha convertido en una de las máximas estrellas de ataque en el fútbol de Europa.

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Si no quiere perderse ni un detalle del gran debut de Díaz en la Champions League este 2026, aquí le contamos todo lo que debe saber sobre este encuentro.

Llega el debut de Luis Díaz en Champions League

Luis Díaz es uno de los grandes protagonistas actuales en el mundo del fútbol. El extremo colombiano ha sido uno de los más desequilibrantes de la última temporada, por lo que es una pieza clave del Bayern Munich.

De hecho, gracias a su talento y el de sus compañeros, el equipo alemán estuvo cerca de conseguir el trofeo de la Champions League.

El colombiano logró llegar hasta la semifinal, donde fue derrotado por el Paris Saint-Germain. Esta caída decepcionó a varios fanáticos, por lo que el equipo vuelve a su intento en este 2026.

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Para ello, buscará comenzar con el pie derecho, en un torneo que hasta ahora ha comenzado con estos resultados:

Club Brugge 2 – 3 Aston Villa

AEK 1 – 0 LASK

Porto 0 – 2 Manchester City

Real Madrid 2 – 1 Inter

Borussia Dortmund 3 – 2 Villarreal

LOSC Lille 2 – 3 Real Betis

Barcelona 5 – 1 Feyenoord

VfB Stuttgart 3 – 1 Viking

Napoli 0 – 1 Arsenal

Liverpool 2 – 1 Atlético Madrid

PSG 6 – 1 Slovan Bratislava

Sporting CP 3 – 1 Galatasaray

Luego de estos choques, le llega el turno al Bayern Munich. El equipo bávaro comenzará su camino frente al Bodø/Glimt, equipo revelación de la última campaña de este torneo.

Hora y dónde ver EN VIVO Bayern Munich vs Bodø/Glimt

En caso de que quiera ver este encuentro, le contamos que puede disfrutarlo HOY 10 de septiembre, desde las 2:00 p.m., con un choque lleno de emociones.

Este partido puede ser visto a través de las señales oficiales de ESPN y Disney+ siempre y cuando tenga una suscripción a este reconocido servicio de ‘streaming’.