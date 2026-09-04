Los 5 carros de segunda que menos visitan el taller y ayudan a ahorrar dinero, según expertos
Si busca un carro de segunda que no le dé tantos dolores de cabeza, estas son las opciones que recomiendan los expertos.
Si busca un carro de segunda que no le dé tantos dolores de cabeza, estas son las opciones que recomiendan los expertos.
Comprar un carro de segunda puede ser una buena alternativa para ahorrar dinero, pero elegir el modelo adecuado es clave para evitar gastos inesperados en reparaciones. Según expertos, algunos vehículos destacan por su confiabilidad, durabilidad y menores necesidades de mantenimiento.
Estos son los cinco carros usados que menos suelen visitar el taller y que podrían convertirse en una opción favorable para cuidar el bolsillo de sus propietarios. Tome nota de cuáles son si está interesado en comprar uno pronto.
Lea también: Estos son los 8 modelos de carros más robados en Bogotá: ¿Está el suyo?
La concesionaria fue la encargada de revelar la lista de autos que no suelen visitar al mecánico por fallas, ofreciendo grandes experiencias a los clientes. De hecho, los mecánicos los recomiendan como grandes máquinas y confían mucho en su potencial.
Le puede interesar: ¿A qué velocidad gasta más batería un carro eléctrico? Km/h donde el consumo es más alto y por qué
Siga leyendo: Carro eléctrico: ¿Qué gasta más batería: aire acondicionado o luces? Es clave para viajes largos