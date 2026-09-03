Amy Winehouse celebra 20 años de ‘Back To Back’, uno de sus álbumes más influyentes

El exitoso álbum de Amy Winehouse será relanzado el próximo viernes 23 de octubre y los fans podrán adquirir una nueva reedición deluxe en 3LP, 3CD y digital con arte alternativo, más variantes del álbum de estudio en edición limitada.

Para celebrar el 20º aniversario de ‘Back To Black’ de Amy Winehouse, universalmente considerado como uno de los álbumes más grandes de la música, se reeditará en una serie de formatos especiales que incluirán demos inéditos, así como una presentación en vivo desde Paradiso, Ámsterdam (8 de febrero de 2007) de la gira ‘Back To Black’.

Los formatos también incluirán fotografías nunca antes vistas de los fotógrafos del álbum original, Mischa Richter y Alex Lake, además de nuevas y conmovedoras notas del libreto de los productores y amigos Mark Ronson y Salaam Remi, y se lanzarán el viernes 23 de octubre de 2026, apenas unos días antes del 20.º aniversario de la fecha de lanzamiento original del álbum, el viernes 27 de octubre de 2006.

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