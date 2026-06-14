El millonario premio que se llevaron los New York Knicks por ganar la NBA: ¿Cuánto es en pesos colombianos?

Los New York Knicks fueron protagonistas de una jornada histórica en el deporte y en la NBA el pasado 13 de junio. Después de una larga sequía, el equipo neoyorquino se coronó campeón de la liga más importante de baloncesto en el mundo.

Con el liderazgo de Jalen Brunson, y el acompañamiento de Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby, Mitchell Robinson, y más, los Knicks derrotaron a los Spurs de forma notable.

La serie se selló con un 4-1 que destacó por mostrar una gran cantidad de partidos remontados, luego de que San Antonio lograra construir ventajas de doble digito.

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Estos 4 triunfos suman un nuevo trofeo a las vitrinas de los New York Knicks. Sin embargo, también les da un millonario premio, y aquí se lo detallamos.

El millonario premio que ganaron los New York Knicks

Sin lugar a dudas, ser campeón de la NBA es uno de los mayores sueños para los jugadores de baloncesto a nivel internacional. Este trofeo les permite ganar una cantidad brillante de dinero, y también resaltar como equipo para la historia.

En este caso, quienes lograron este salto al estrellato fueron las figuras de los New York Knicks. Después de varios años de intentos fallidos, y desazón para sus fanáticos, el equipo de azul y naranja se llevó el premio mayor.

La final que protagonizaron Knicks y Spurs quedará para la historia, sobre todo por la gallardía que mostraron los de New York, y la forma en que este equipo superó las adversidades.

Su máxima figura fue Jalen Brunson, quien cerró con un juego 5 de ensueño, y además, se llevó el Finals MVP por su actuación durante esta serie.

Claramente este título llena de prestigio a todos sus miembros. No obstante, también sirve como una forma de obtener ganancia económica.

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De manera puntual. la NBA por todo su camino de postemporada, prepara una bolsa de más de 40 millones de dólares para el campeón, lo que equivale a 139.572.016.400 pesos colombianos aproximadamente.

Por otro lado, el Sindicato de Jugadores de la liga también brinda un aproximado de 8 millones de dólares, el cual es repartido entre miembros del staff, jugadores y más partes claves del equipo que logra el máximo trofeo de la NBA.