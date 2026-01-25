Documental de Led Zeppelin llega a reconocida plataforma de ‘streaming’: así puede verlo desde su casa

Led Zeppelin es indudablemente, una de las bandas más grandes en la historia del rock. La agrupación liderada por Robert Plant generó gran cariño por parte de sus fanáticos, gracias a un sinfín de éxitos brillantes y destacados.

Esta banda acumuló una fama notable por décadas, y aunque ya no está en activo hace varios años, es considerada una de las agrupaciones más brillantes de la historia de la industria.

Sin dudas, esta banda es una de las más destacadas del género, y si usted es fan de esta agrupación o desea saber más sobre la historia de esta agrupación, tiene una oportunidad imperdible.

Más noticias: Esta fue la canción de Led Zeppelin que tardó más de 20 años en ver la luz

Recientemente llegó un documental de Led Zeppelin a una de las plataformas de ‘streaming’ más reconocidas del mundo, y aquí les contamos como verlo.

La llegada de ‘Becoming Led Zeppelin’

En los últimos años, la industria del cine ha rendido homenaje a una gran cantidad de bandas alrededor del mundo. Muchas agrupaciones han sido destacadas a través de películas o documentales.

Varias de estas destacan de forma notable, y en el 2025 no fue la excepción gracias a un documental ciertamente brillante.

Se trató de ‘Becoming Led Zeppelin’, una producción que se adentró en el origen de la histórica banda de Jimmy Page y compañía.

Esta producción incluso explora la infancia de los miembros de esta banda, y el crecimiento de la escena musical en su entorno desde los 60’s. Esta, sin dudas, es una de las mejores opciones para conocer a Led Zeppelin desde adentro.

Allí se contaron varios detalles poco conocidos por parte de los fanáticos de la banda, como lo fue su historia, e incluso su recorrido de manera profunda.

Este documental fue lanzado el pasado 5 de febrero de 2025. Desde ese momento varios fans destacaron este ‘film’, aunque otros se perdieron la posibilidad de verlo.

Aun así, casi un año después ha llegado una oportunidad para disfrutarlo, e incluso desde la comodidad de su casa.

Más noticias: ¿Qué significa Led Zeppelin? Esta es la razón por la que escogieron este nombre para la banda

‘Becoming Led Zeppelin’ llega a HBO Max, con una producción que le permitirá disfrutar de todos los detalles imperdibles de esta banda.

Si desea disfrutar de esta producción solo necesitará contar con una suscripción a esta plataforma de ‘streaming’ donde encontrará este y más ‘films’ imperdibles.