Las posiciones en los grupos de Copa Libertadores luego de la fecha 2: así van los colombianos

La Copa Libertadores vivió grandes días de emoción desde el 13 hasta el 16 de abril. Grandes equipos han brillado gracias a su presentación en la fecha 2 de este torneo, en la que consiguieron triunfos brillantes.

Otros clubes cayeron de forma inesperada, lo que empieza a comprometer sus posibilidades de clasificar a la próxima ronda, sobre todo, por la cercanía de cumplirse la primera mitad de esta fase de grupos.

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Para queno dude sobre el panorama de su equipo, especialmente en el caso de los colombianos, aquí les contamos cuales son las posiciones actuales de todos los grupos de esta competencia.

Una jornada llena de emociones

Grandes equipos del continente sudamericano han brillado en la edición actual de la Copa Libertadores. Esta icónica competencia volverá a coronar un líder para CONMEBOL, en un trono que actaulmente defiende Flamengo.

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Este torneo presentó a varios de los contendientes en esta semana, y tuvo resultados ciertamente prometedores. Sin embargo, otros tuvieron caídas inesperadas.

En medio de esto, los equipos colombianos también tuvieron acción, y tuvieron una jornada difícil, como fue el caso de Santa Fe, equipo que cayó en su visita a Brasil frente a Corinthians.

Así van los grupos de la Copa Libertadores

Para que tenga en claro como se movieron los grupos en Copa Libertadores, aquí les contamos como se presentan las posiciones en cada zona:

Grupo A

1- Flamengo – 6 puntos

2- Estudiantes – 4 puntos

3- Independiente Medellín – 1 punto

4- Cusco – 0 puntos

Grupo B

1- Nacional – 4 puntos

2- Coquimbo

3- Deportes Tolima

4- Universitario

Grupo C

1- Independiente Rivadavia – 6 puntos

2- Deportivo La Guaira – 2 puntos

3- Bolívar – 1 punto

4- Fluminense – 1 punto

Grupo D

1- Boca Juniors – 6 puntos

2- Universidad Católica – 3 puntos

3- Cruzeiro – 3 puntos

4- Barcelona SC – 0 puntos

Grupo E

1- Corinthians – 6 puntos

2- Platense – 3 puntos

3- Peñarol – 1 punto

4- Independiente Santa Fe – 1 punto

Grupo F

1- Palmeiras – 4 puntos

2- Sporting Cristal – 3 puntos

3- Cerro Porteño – 3 puntos

4- Junior de Barranquilla – 1 punto

Grupo G

1- LDU Quito – 6 puntos

2- Mirassol – 3 puntos

3- Lanús – 3 puntos

4- Always Ready – 0 puntos

Grupo H

1- Independiente del Valle – 4 puntos

2- Rosario Central – 4 puntos

3- Universidad Central de Venezuela – 3 puntos

4- Libertad – 0 puntos

La próxima jornada de este torneo iniciará desde el 28 de abril hasta el 30 del mismo mes.