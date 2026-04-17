Las posiciones en los grupos de Copa Libertadores luego de la fecha 2: así van los colombianos
La Copa Libertadores ha tenido una gran cantidad de emociones en los últimos años, gracias a varios equipos que dejaron todo en la cancha.
La Copa Libertadores ha tenido una gran cantidad de emociones en los últimos años, gracias a varios equipos que dejaron todo en la cancha.
La Copa Libertadores vivió grandes días de emoción desde el 13 hasta el 16 de abril. Grandes equipos han brillado gracias a su presentación en la fecha 2 de este torneo, en la que consiguieron triunfos brillantes.
Otros clubes cayeron de forma inesperada, lo que empieza a comprometer sus posibilidades de clasificar a la próxima ronda, sobre todo, por la cercanía de cumplirse la primera mitad de esta fase de grupos.
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Para queno dude sobre el panorama de su equipo, especialmente en el caso de los colombianos, aquí les contamos cuales son las posiciones actuales de todos los grupos de esta competencia.
Grandes equipos del continente sudamericano han brillado en la edición actual de la Copa Libertadores. Esta icónica competencia volverá a coronar un líder para CONMEBOL, en un trono que actaulmente defiende Flamengo.
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Este torneo presentó a varios de los contendientes en esta semana, y tuvo resultados ciertamente prometedores. Sin embargo, otros tuvieron caídas inesperadas.
En medio de esto, los equipos colombianos también tuvieron acción, y tuvieron una jornada difícil, como fue el caso de Santa Fe, equipo que cayó en su visita a Brasil frente a Corinthians.
Para que tenga en claro como se movieron los grupos en Copa Libertadores, aquí les contamos como se presentan las posiciones en cada zona:
1- Flamengo – 6 puntos
2- Estudiantes – 4 puntos
3- Independiente Medellín – 1 punto
4- Cusco – 0 puntos
1- Nacional – 4 puntos
2- Coquimbo
3- Deportes Tolima
4- Universitario
1- Independiente Rivadavia – 6 puntos
2- Deportivo La Guaira – 2 puntos
3- Bolívar – 1 punto
4- Fluminense – 1 punto
1- Boca Juniors – 6 puntos
2- Universidad Católica – 3 puntos
3- Cruzeiro – 3 puntos
4- Barcelona SC – 0 puntos
1- Corinthians – 6 puntos
2- Platense – 3 puntos
3- Peñarol – 1 punto
4- Independiente Santa Fe – 1 punto
1- Palmeiras – 4 puntos
2- Sporting Cristal – 3 puntos
3- Cerro Porteño – 3 puntos
4- Junior de Barranquilla – 1 punto
1- LDU Quito – 6 puntos
2- Mirassol – 3 puntos
3- Lanús – 3 puntos
4- Always Ready – 0 puntos
1- Independiente del Valle – 4 puntos
2- Rosario Central – 4 puntos
3- Universidad Central de Venezuela – 3 puntos
4- Libertad – 0 puntos
La próxima jornada de este torneo iniciará desde el 28 de abril hasta el 30 del mismo mes.