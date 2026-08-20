Bosa estrena 3 nuevas estaciones de TransMilenio: ¿Dónde están ubicadas?

TransMilenio, el servicio de transporte más reconocido de los capitalinos, llega a Bosa. Esta localidad estrena 3 nuevas estaciones de este servicio, tal y como lo confirmaron las autoridades correspondientes en Bogotá.

A través de sus redes sociales, Carlos Fernando Galán anunció la apertura de 3 estaciones de TransMilenio en este lugar, las cuales jugarán un papel clave para el futuro de la movilidad de la capital.

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En caso de que se haya perdido este anuncio, aquí le contamos donde están ubicadas, y cada uno de los detalles que debe conocer al respecto.

Bosa estrena sus 3 primeras estaciones de TransMilenio

Indudablemente, el TransMilenio es clave para la movilidad en Bogotá. Este servicio de transporte masivo es clave para el día a día de los capitalinos, especialmente a la hora de cubrir grandes distancias hasta llegar al destino.

A pesar de esto, hay algunas localidades del Distrito Capital que cuentan con poca cantidad de cobertura o estaciones por parte de este servicio de transporte.

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Uno de ellos es Bosa, aunque esta localidad ha expandido su infraestructura en el último tiempo. De hecho, el pasado 19 de agosto, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, reveló que Bosa estrena TransMilenio con 3 estaciones nuevas.

Estas son las primeras en la Avenida Ciudad de Cali de esta localidad. Dichas estaciones llevan el nombre de:

Tibanica – Primavera

Los Laureles

Islandia

Este tramo de estaciones cubre un total de 2,85 kilómetros de nueva troncal, lo que permitirá una mejor movilidad en esta localidad.

Hoy el alcalde @CarlosFGalan hizo entrega de las primeras tres estaciones del Grupo 1 de la extensión de la Troncal Avenida Ciudad de Cali de @TransMilenio: Tibanica – Primavera, Los Laureles e Islandia.



Esta nueva infraestructura, que comprende 2,85 kilómetros de nueva… pic.twitter.com/2Lg81BUuwq — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 19, 2026

Sin lugar a dudas, este es un gran avance en materia de movilidad actual. No obstante, las autoridades también revelaron que estos puntos serán de gran importancia para el futuro del transporte en la capital.

Esto se debe a que estas 3 estaciones serán claves para que Bosa pueda estar conectada al Metro de Bogotá, como lo reveló el propio Galán.

Los habitantes de la localidad han agradecido estos esfuerzos, sobre todo al tratarse de una gran novedad para Bosa en materia de transporte.