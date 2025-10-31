No habrá reencuentro; Arturo Arredondo confirmo infidelidad de su esposa con compañero de PXNDX

PXNDX, también conocido como Panda, fue una banda mexicana de rock alternativo originaria de Monterrey que marcó a toda una generación durante los años 2000. Con un estilo que combinaba el punk, rock y letras cargadas de emociones intensas, ironía y desamor. El grupo se convirtió en uno de los más influyentes de la escena musical latinoamericana.

Liderada por José Madero, la banda alcanzó gran éxito con discos como ‘Para ti con desprecio’ y ‘Amantes sunt amentes’, cuyas canciones reflejaban los conflictos sentimentales y existenciales de una juventud que se identificó plenamente con su sonido y su estética.

Desafortunadamente en diciembre de 2016, la agrupación anunció su separación, tras más de dos décadas de carrera y múltiples éxitos. Aunque en su momento la banda lo presentó como una “pausa indefinida”, con el tiempo quedó claro que se trataba de una ruptura definitiva.

El grupo en su momento, afirmó que se trataba del desgaste creativo y personal, las diferencias artísticas entre sus integrantes y el deseo de explorar nuevos proyectos individuales. Desde entonces, varios de sus integrantes han continuado su carrera como solista, mientras que otros tomaron distintos caminos, dejando atrás una de las etapas más emblemáticas del rock alternativo mexicano.

No obstante, recientemente salieron a la luz declaraciones bastante fuertes referentes a la razón real por la que se separaría el grupo. Se trata de un desacuerdo entre Arturo Arredondo y Pepe Madero en el que se vería involucrada la esposa de Arredondo.

¿Qué pasó entre Arturo Arredondo y Pepe Madero?

Recientemente, Arturo Arredondo hizo público qué su esposa, Monica, le habría sido infliel con el vocalista de la agrupación, José Madero. De acuerdo con información difundida por el periodista Mich Ruvalca, ben su canal de YouTube ”El Chismesito Vicky, la novia de Pepe Madero sería quien descubrió dicha infidelidad, ya que la relación entre josé y Mónica se tornaba algo más que amistosa.

En este orden de ideas, fue Vicky quien compartió las evidencias a Arturo Arredondo sobre la infidelidad en las que incluyó fotos, videos y conversaciones, lo que llevó a los integrantes a tener una fuerte discusión y el detonante real de la separación del grupo en 2016.

Viral: PXNDX.



Se confirma: El fin de PXNDX, una de las bandas de rock mexicano más famosas de los dosmiles, fue por una traición.



Arturo Arredondo, exintegrante de la banda, confirmó que su esposa le fue infiel con nada menos que Pepe Madero, su mejor amigo y el líder de la… pic.twitter.com/QvKvN5rf8E — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 28, 2025

#Espectáculos | Ex integrante de Pxndx confirmó que su esposa le fue infiel con José Madero, habría sido una de las causas de la separación de la banda. 😨



Con información de @AlexaSanl pic.twitter.com/kiCLxayU5I — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) October 28, 2025

Escrito por: Stefania Torres



