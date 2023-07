Metallica hará parte de ambicioso proyecto de la NASA con canción de ‘Load’

Archivado en: •

Metallica se sigue consolidando como una de las bandas más reconocidas de thrash metal; tal ha sido su éxito que la agrupación hará parte de uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA, pues la agencia aeroespacial escogió una de las canciones de la banda para su video promocional de Artemis ll.

Recientemente, se conoció que una de las canciones del álbum ‘Load’ de Metallica fue escogida para ser la banda sonora de un video promocional del proyecto Artemis de la NASA, programado para noviembre de 2024.

Este proyecto de investigación, desarrollado por la agencia espacial estadounidense, llevó a cabo su primer vuelo en 2017. Ahora, la NASA regresa con la segunda edición del proyecto Artemis con el que espera realizar por primera vez un vuelo orbital tripulado a la Luna.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Rock, la NASA compartió el video promocional de la segunda edición de Artemis en el que se escucha la canción de Metallica ‘Fuel’, que traduce ‘combustible’.

“Este Día Internacional del Rock, Metallica está agregando ‘Combustible’ al fuego de nuestro Artemis misiones a la Luna”, escribió la agencia espacial junto al video en el que se escucha la canción de la banda estadounidense.

This #InternationalDayofRock , @Metallica is adding «Fuel» to the fire of our #Artemis missions to the Moon. https://t.co/xXmEIu01KI pic.twitter.com/daCNlaqhRm

Give me that which I desire.

Por su parte, Metallica también compartió la gran noticia en sus redes sociales asegurando que lo que tenían ellos en común con las misiones a la luna de la Nasa era el combustible (Fuel) y fuego.

What do we have in common with @NASA’s #Artemis missions to the Moon?

“Fuel” & fire!

Learn more about how NASA’s Space Launch System (SLS) rocket & Orion spacecraft will send 4 astronauts on a lunar flyby around the Moon for NASA’s Artemis II mission at https://t.co/sjuj3Veyoj. pic.twitter.com/1nQPOf6qMc

— Metallica (@Metallica) July 13, 2023