La polémica canción de rock en español que desató una demanda nacional y casi termina con la banda en prisión

El rock en español ha sido, sin dudas, uno de los géneros musicales más grandes, resaltantes e icónicos en la historia de la industria. Grandes bandas han utilizado este estilo como demostración artística, pero también como instrumento de protesta social.

Varias canciones han funcionado como posicionamiento en contra de autoridades, o injusticias a nivel internacional. Sin embargo, hay un caso en específico que se fue de las manos, e incluso acabó en denuncia.

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Aquí les contamos la historia de una canción de rock en español que marcó época, pero que metió a la banda protagonista en más de un problema.

La polémica canción de rock en español que desató una demanda nacional

Dentro del rock en español hay varias bandas que han funcionado como referentes centrales del género. Distintas agrupaciones han sido capaces de componer himnos culturales icónicos, sobre todo en Sudamérica.

Una de ellas, sin lugar a dudas es, El Cuarteto de Nos. Esta es una de las bandas más icónicas del continente, sobre todo de Uruguay como país.

Varias de las canciones de este grupo se han convertido en canciones legendarias. Sin embargo, hay una en concreto que fue inolvidable para su trayectoria, pero que los metió en un problema grande.

Se trata de ‘El día que Artigas se emborrachó’, una canción de 1996 perteneciente al álbum ‘El tren bala’. En esta canción, El Cuarteto de Nos utiliza un lenguaje soez, pero, la polémica principal fue el protagonista de la composición.

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El centro de la canción fue José Gervasio Artigas, un general del siglo XIX, icónico para Uruguay y la Banda Oriental. Esta composición se trata de una parodia a esta figura histórica, en la que cuentan una historia bizarra de lo que pasó la primera vez que este hombre se emborrachó.

Para sus fanáticos fue un éxito total. Sin embargo, para las autoridades de Uruguay esto fue una falta de respeto a una figura clave para el país.

El Ministerio de Educación y Cultura de dicho país presentó una denuncia penal, aunque la banda aseguró que solo se trató de humor.

A pesar de esta seria acusación, el problema quedó en una restricción de venta para el disco de la banda. Este álbum solo podía ser adquirido por mayores de edad, aunque, ‘El día en que Artigas se emborrachó’ quedó para la historia.