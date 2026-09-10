El día que Elkin Ramírez, cantante de Kraken, rechazó a Iron Maiden: “No lo voy a hacer”

Iron Maiden es uno de los artistas más grandes en la historia del metal. Esta agrupación ha encantado a miles de personas, gracias a un recorrido extenso, donde han demostrado una pasión y un talento totalmente brillante.

Este grupo ha acumulado una gran cantidad de fanáticos, tanto en su entorno, como incluso en la propia industria donde han generado admiración por parte de grandes artistas alrededor del mundo.

Para muchas bandas es un sueño compartir escenario con Iron Maiden. Sin embargo, hay una legendaria agrupación colombiana que tuvo la oportunidad de hacerlo, pero rechazó esta invitación.

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Se trató de, nada más y nada menos que, Kraken. Hoy en El Gallo de Radioacktiva nos visitó Rubén Gélvez, miembro de la banda, quien nos reveló detalles de esta anécdota.

El día que Elkin Ramírez, cantante de Kraken, rechazó a Iron Maiden

Iron Maiden es una de las bandas más aclamadas en Colombia. Este grupo ha brillado con sus éxitos, y ha viajado en varias ocasiones al país donde ha sido capaz de protagonizar shows imperdibles.

En distintos momentos de su trayectoria este grupo ha estado presente en la capital con shows brillantes. El primero de ellos fue en 2008, con un concierto imperdible desde el Parque Simón Bolívar.

En aaquel momento, ‘la doncella de hierro’ contaba con Lauren Harris, hija de su líder Steve, como telonera, pero, también buscaba una banda nacional.

Hoy Rubén Gélvez, miembro de Kraken, nos reveló en El Gallo de Radioacktiva que esta banda recibió la oferta para abrir el escenario para la agrupación de Bruce Dickinson.

Sin embargo, Elkin Ramírez, fallecido cantante de este grupo, y leyenda del rock en Colombia, decidió rechazar esta invitación.

“Elkin si detestaba y nosotros si lo hemos hecho, abrir actos para grandes bandas (…) No sé si ustedes lo saben, Elkin dijo que no la primera vez que vino Iron Maiden” dijo Rubén.

El cantante optó por rechazar esta propuesta y decir “no lo voy a hacer”. Aun así, el respeto de Ramírez por esta banda era claro, y su negativa fue con una frase bastante particular: “Eddie me pisotea el ‘titán'”.

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Sin lugar a dudas, esta anécdota es parte histórica del rock en Colombia, en un concierto que fue legendario y que finalmente contó con Introspección como banda colombiana participante.

Lo cierto es que Iron Maiden y Kraken son dos bandas históricas para la música, pero nunca compartieron escenario.