Jamal Musiala del Bayern Múnich se desmayó en partido amistoso; es la segunda vez en una semana

Este martes 18 de agosto, el Bayern Múnich volvió a las canchas y en esta oportunidad jugó un partido amistoso contra Heidenheim, en un encuentro donde todos estaban emocionados por ver la actuación de grandes figuras como Lucho Díaz y Harry Kane. Sin embargo, en medio del encuentro, el jugador Jamal Musiala volvió a encender las alarmas, teniendo en cuenta que volvió a desvanecerse en las canchas mientras que se desarrollaba el juego.

Hace unos días, el jugador había preocupado a todo el cuerpo técnico por una situación parecida, pues en medio del partido contra RB Leipzig, el jugador se desmayó en pleno partido. Aunque en ese momento todos pensaron que estaba bien y pasó todos los chequeos médicos, nuevamente se presentó este hecho y ya varias personas se han preocupado por la situación del ‘crack’.

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¿Qué está pasando con Jamal Musiala? Esto se sabe

Cuando se presentó el primer desmayó del jugador, se dieron a conocer detalles de lo que había pasado y revelaron que todo esto había estado relacionado con las altas temperaturas que se estaban viviendo en el momento que se desarrolló el partido. Al parecer, esto ocasionó algunos problemas en su circulación, lo que lo llevó a desmayarse, pero todo estaba bien.

Sin embargo, tan solo unos días después, este martes 18 de agosto se volvió a presentar otro desmayó del mismo jugador, algo que lo llevó a abandonar el terreno de juego en tan solo minutos y generando muchas dudas entre sus seguidores.

🚨⚠️ ¡MUCHA ATENCIÓN CON JAMAL MUSIALA! 🇩🇪 Un futbolista no puede DESPLOMARSE DOS PARTIDOS SEGUIDOS y continuar jugando como si nada. Y esto ya le ocurrió nuevamente al alemán. 😰 El Bayern Múnich debe EXTREMAR PRECAUCIONES DESDE YA. Un diagnóstico equivocado o minimizar lo… pic.twitter.com/MD75qBLYBR — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) August 18, 2026

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Por ahora, no se han dado a conocer detalles de lo que pasó y cuál es el estado general del jugador de fútbol, pero se espera que nuevamente le hagan exámenes para saber todo lo que es su estado general. Se espera que en las próximas revele nuevos detalles sobre su condición, teniendo en cuenta que faltan pocas semanas para que se dé inicio a la Bundesliga y que tienen un partido muy importante en los próximos días; él es una ficha clave.