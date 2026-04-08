Impactante accidente en Marvel: actor cae al vacío en plena grabación

Un episodio inesperado volvió a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad en Hollywood. El actor Jonathan Majors sufrió un accidente durante el rodaje de su nueva película de acción, un hecho que generó inquietud entre fanáticos y profesionales de la industria.

El incidente ocurrió mientras se filmaba una escena con disparos simulados en la producción Run Hide Fight Infidels, en un set ubicado en Carolina del Sur, Estados Unidos. La secuencia exigía que los actores retrocedieran en medio de la acción, pero un elemento clave falló. Una ventana de vidrio templado, que formaba parte del escenario, cedió de forma repentina cuando los intérpretes se apoyaron sobre ella.

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La estructura no contaba con la fijación adecuada, lo que provocó que Jonathan Majors y su compañero JC Kilcoyne atravesaran el vidrio y cayeran desde una altura cercana a los dos metros. Las cámaras captaron el momento exacto del accidente, lo que aumentó el impacto del suceso dentro y fuera del set.

El golpe dejó consecuencias inmediatas. Kilcoyne presentó múltiples heridas en las manos que obligaron a realizar suturas, mientras que Majors también requirió atención médica tras la caída. Equipos de emergencia atendieron a ambos en el lugar antes de trasladarlos para una evaluación más detallada.

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Este episodio volvió a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad en Hollywood

Aunque los primeros reportes descartan lesiones de gravedad extrema, el incidente despertó preocupación en torno a las condiciones de rodaje. La falta de aseguramiento del vidrio aparece como el principal factor detrás del accidente, lo que abre interrogantes sobre los controles de seguridad aplicados durante la filmación.

El contexto de la producción añade otro elemento relevante. Semanas antes del accidente, miembros del equipo técnico ya habían expresado inquietudes relacionadas con el ambiente laboral y las medidas de protección en el set. Tras lo ocurrido, algunos trabajadores señalaron la ausencia de información clara sobre el incidente, lo que incrementó la tensión entre quienes participan en el proyecto.

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La trayectoria de Jonathan Majors incluye títulos destacados dentro del universo de Marvel Studios, como Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Creed III, lo que amplificó la repercusión mediática del caso. Su nombre volvió a dominar titulares, esta vez por un hecho que trasciende la ficción.

Mientras el actor evoluciona de manera estable, la producción continúa bajo revisión. El incidente reabre el debate sobre los estándares de seguridad en escenas de alto riesgo y deja en evidencia la necesidad de reforzar controles en la industria del entretenimiento.