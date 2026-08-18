Los equipos internacionales se la quieren jugar toda con el fin de llegar listos a sus torneos en las próximas semanas. Uno de los clubs que se viene destacando y tiene ganas de seguir avanzando, luciendo a varias de sus estrellas más importantes, es el Bayern Múnich, que viene ganando todos los encuentros amistosos.

De hecho, el colombiano Luis Díaz sigue siendo uno de los más populares en el equipo, pues ya logró marcar su primer gol del segundo semestre. Ahora, quiere volver a destacarse en este encuentro que podría convertirse en uno de los más importantes a pocos días de que se dé inicio a la Bundesliga.

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Hora y dónde ver en VIVO HOY Heidenheim vs. Bayern Múnich

Al equipo alemán aún le quedan muchas cosas por solucionar antes de llegar a los grandes torneos internacionales. Esto teniendo en cuenta que varias de sus estrellas han anunciado que les queda poco tiempo en el equipo, así como lo mencionó Harry Kane, quien hace unos días aseguró que por ahora quedaba solo un año con su carrera activa, algo que sin duda el club no quiere aceptar.

Por ahora, Luis Díaz, otra de las estrellas del equipo, se sigue posicionando como uno de los mejores, quien ya tiene todo listo para poder seguir brillando en el equipo. El director técnico dio a conocer que, por ahora, él seguirá vistiendo esta camiseta y va a jugar varios amistosos con el fin de que pueda estar listo para todo lo que viene en el semestre.

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El encuentro deportivo entre Heidenheim y Bayern Múnich se va a desarrollar HOY 18 de agosto del 2026 a las 11:00 a.m. y va a tener transmisión en VIVO por medio de la plataforma digital del equipo alemán completamente gratis. Por ahora, no hay mucha información respecto a quiénes serán los jugadores que van a saltar a la cancha, teniendo en cuenta que se están preparando bien para lo que será el juego.