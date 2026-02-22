Los equipos de España quieren seguir sumando puntos para quedarse con las primeras posiciones y así lograr avanzar a la siguiente etapa. Sin embargo, esto no será nada fácil, pues en el primer puesto está el Real Madrid y en el segundo, el Barcelona, que juega HOY domingo 22 de febrero contra el Levante, que, pese a estar en el puesto número 19, no quiere bajar al último lugar.

Además, el Barça tiene toda para poder quedarse con la primera posición, esto teniendo en cuenta que el Real Madrid, su gran contrincante, perdió el partido del pasado sábado 21 de febrero, en donde enfrentó a Osasuna.

Hora y dónde ver en VIVO Barcelona vs. Levante HOY por La Liga

Este es uno de los partidos más importantes de este domingo 22 de febrero, en donde el Barcelona quiere el liderato, mientras que el Levante necesita sumar si quiere avanzar posiciones para no caer en el descenso. Por eso, los dos quieren dejar todo en la cancha, por esos tres puntos, en donde los dos se juegan quedar en los extremos de la tabla.

El partido entre Barcelona vs. Levante se va a desarrollar HOY 22 de febrero a las 10:15 a.m. en el estadio Camp Nou y tendrá transmisión en VIVO por el canal de ESPN en Disney+ en la opción de suscripción paga. Esto quiere decir que el equipo de Barcelona tiene una gran ventaja al ir de local, así que no quiere perder, ni defraudar a sus seguidores que los fueron a ver.

El pasado de los dos equipos habla mucho de lo que harán en la cancha; por un lado, el Barça tiene nueve victorias y un empate, sin ninguna derrota. Mientras que el caso del Levante es un poco más complejo, con tres derrotas consecutivas en La Liga, lo que complica un poco todo.

Las predicciones dicen que este partido va a terminar con un resultado 3-0 a favor del Barcelona, lo que quiere decir que se podría convertir en el gran líder con 61 puntos.