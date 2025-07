El Barcelona descartaría a Luis Díaz luego de fichar a gran estrella: ¿De quién se trata?

El Barcelona ha sido protagonista en el mercado de traspasos del fútbol europeo en las últimas horas. El equipo español está en la confección de su plantilla, en búsqueda de refuerzos para afrontar una nueva temporada.

El equipo ‘culé’ ha buscado reforzar su defensa, pero también apuntalar su ataque con extremos de gran desequilibrio, como es el caso de Luis Díaz o Nico Williams.

Sin embargo, ninguna de estas 2 contrataciones se ha podido concretar, y el equipo español habría optado por cerrar un acuerdo con otra estrella del fútbol inglés.

Para nadie es un secreto que el Barcelona tiene una de las plantillas más resaltantes de Europa en cuanto a ataque.

El equipo ‘blaugrana’ ha brillado en desequilibrio, gracias a la presencia de fichas destacadas como Lamine Yamal o el brasileño Raphinha.

Aun así, desde la temporada pasada el Barcelona ha pretendido a varios extremos que le permitan reforzar incluso en mayor medida esta parte del campo.

Uno de los favoritos para este puesto ha sido el colombiano Luis Díaz, quien estaría en la puerta de salida del Liverpool.

Sin embargo, el propio equipo español puso el ojo sobre Nico Williams del Athletic Club de Bilbao, uno de los mayores talentos jóvenes de Europa.

A pesar de esto, ninguna de estas 2 negociaciones ha rendido frutos, y por ello, el Barcelona ha optado por una alternativa a pocas semanas del inicio de su temporada.

Se trata de, nada más y nada menos que, Marcus Rashford, el destacado futbolista inglés que ha brillado en el Aston Villa y en el Manchester United.

Según reveló el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, este acuerdo estaría cerrado para el equipo culé.

🚨🔵🔴 BREAKING: Marcus Rashford to Barcelona, here we go! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Verbal agreement in principle between all parties involved with Barça planning for medical tests next days.



Loan deal with buy option, details being finalised today then Man Utd will authorize his travel to Spain. ✈️ pic.twitter.com/Hp4sZNBCRv