Hora y dónde ver el quinto episodio de la quinta temporada de ‘The Boys’ desde COLOMBIA

La recta final de The Boys entra en terreno decisivo y mantiene a su audiencia en vilo con el inminente estreno de su quinto episodio en Prime Video. La producción, que encara su despedida definitiva, intensifica sus conflictos mientras amplía su universo narrativo con un movimiento que ha generado alta expectativa: el reencuentro entre Jensen Ackles, Jared Padalecki y Misha Collins, figuras clave del fenómeno televisivo Supernatural.

¿Qué pasó en el episodio 4 de ‘The Boys’?

El capítulo más reciente deja múltiples interrogantes abiertos. La historia avanza en paralelo entre tensiones políticas, dilemas personales y la creciente radicalización de sus protagonistas. Homelander, pieza central del relato, redefine su influencia pública con una narrativa cuidadosamente impulsada por Firecracker y amplificada por los canales de Vought. El personaje abandona cualquier matiz tradicional de héroe y se posiciona como líder ideológico, incorporando elementos simbólicos y religiosos a su discurso.

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Mientras tanto, Ryan enfrenta las secuelas físicas y emocionales de los eventos previos. Su vínculo con Butcher evidencia fracturas difíciles de reparar. Aunque ambos intentan acercarse, la desconfianza domina la relación y empuja al joven a tomar distancia, marcando un punto de quiebre en su desarrollo.

En otro frente, el equipo se dirige a Fort Harmony, un enclave abandonado que esconde secretos vinculados al desarrollo de un virus. El lugar presenta un entorno alterado por una vegetación que influye directamente en la conducta de quienes la rodean. Este elemento introduce caos en la misión y provoca enfrentamientos internos que ponen a prueba la cohesión del grupo.

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Annie, por su parte, inicia una búsqueda personal que la conduce a descubrir detalles desconocidos de su pasado familiar. El hallazgo de un hermano redefine su historia y añade una nueva capa de conflicto emocional antes de abandonar el lugar.

La tensión escala cuando Soldier Boy irrumpe en Fort Harmony junto a Homelander. Ambos protagonizan un enfrentamiento que culmina con la neutralización temporal del líder de los Seven dentro de una instalación diseñada para contener supers. La clave del fenómeno en el entorno surge cuando Frenchie localiza a Quinn, un científico cuya condición explica la anomalía biológica. Soldier Boy interviene nuevamente y pone fin a la amenaza.

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¿Cuándo se estrena el quinto episodio de ‘The Boys’?

El episodio 5 se estrenará el 29 de abril a las 2:00 a. m. (hora Colombia), siguiendo el esquema semanal. El calendario confirma lanzamientos cada miércoles hasta el episodio final el 20 de mayo, una estrategia que mantiene la conversación activa en torno a una de las series más influyentes del streaming actual.