Hora y dónde ver Corea del Sur – República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras una larga espera, La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente inició y con ella una temporada futbolera de 40 días y más de 104 partidos por jugar hasta el próximo 19 de julio. Luego de una inauguración por todo lo alto, el primer encuentro disputado enfrentó a México y a Sudafrica, pertenecientes al grupo A.

El partido inaugural dejó emociones desde el primer minuto. México, uno de los países anfitriones del torneo, venció 2-0 a Sudáfrica en un duelo cargado de tensión y momentos polémicos. El encuentro registró tres expulsiones: dos futbolistas sudafricanos abandonaron el terreno de juego antes de tiempo y un jugador mexicano también vio la tarjeta roja. Con ese resultado, el conjunto local tomó ventaja temprana en la clasificación del Grupo A.

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Corea del Sur vs República Checa los siguientes en enfrentarse

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves con otro de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo A. Corea del Sur y República Checa harán su debut en el torneo con la misión de sumar sus primeros tres puntos y posicionarse desde el inicio en la pelea por un cupo a la fase eliminatoria.

El compromiso se jugará en el Estadio Guadalajara, una de las sedes mexicanas que alberga encuentros de la máxima cita del fútbol internacional. La expectativa crece entre los aficionados, ya que ambos seleccionados llegan con argumentos para convertirse en protagonistas de su zona, compartida también por México y Sudáfrica.

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Ahora todas las miradas apuntan al choque entre Corea del Sur y República Checa. El seleccionado asiático llega respaldado por la experiencia de Son Heung-min, considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de su país. Bajo la dirección técnica de Hong Myung-bo, Corea buscará extender el prestigio que ha construido gracias a una impresionante racha de once participaciones consecutivas en Copas del Mundo.

Del otro lado aparece una República Checa motivada por su regreso al escenario mundialista después de veinte años de ausencia. El equipo europeo combina jugadores jóvenes con futbolistas de amplia trayectoria, entre ellos el goleador Patrik Schick, una de sus principales cartas ofensivas para competir en un grupo que promete mantenerse abierto hasta las últimas jornadas.

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Hora y dónde ver Corea del Sur vs República Checa desde Colombia