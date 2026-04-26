Arsenal golpea la Premier League: vence a Newcastle y aprieta la pelea por el título

La Premier League entra en su recta final con máxima tensión. Arsenal FC venció a Newcastle United y volvió a la cima de la tabla, pero el título sigue lejos de definirse por la presión constante de Manchester City.

El partido ante Newcastle United no era uno más. Arsenal FC sabía que cualquier tropiezo podía costarle la temporada, y respondió con una victoria clave que lo devuelve al primer lugar.

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Más allá del resultado, el equipo mostró carácter en un tramo decisivo del campeonato, donde cada punto pesa como una final.

Así quedó la pelea por el título

Con este triunfo, Arsenal llega a 73 puntos, mientras que Manchester City lo sigue con 70, pero con un partido menos.

Esa diferencia es engañosa: si el equipo de Pep Guardiola gana su juego pendiente, la lucha quedaría completamente igualada o incluso inclinada a su favor.

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Por eso, aunque Arsenal lidera, no tiene margen de error.

Un cierre que promete drama

La recta final de la Premier League será un duelo directo entre dos estilos:

La regularidad y consistencia de Arsenal

La experiencia y profundidad de Manchester City

Cada jornada será clave, y cualquier error puede cambiar el destino del campeonato.

Mucho más en juego

Además del título, la tabla sigue moviéndose:

Equipos como Liverpool y Manchester United pelean puestos de Champions

En la parte baja, la lucha por el descenso sigue encendida

Esto convierte cada partido en una batalla con múltiples frentes abiertos.