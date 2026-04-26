Arsenal golpea la Premier League: vence a Newcastle y aprieta la pelea por el título
Los ‘Gunners’ recuperan el liderato, pero Manchester City sigue al acecho con un partido pendiente.
Los ‘Gunners’ recuperan el liderato, pero Manchester City sigue al acecho con un partido pendiente.
La Premier League entra en su recta final con máxima tensión. Arsenal FC venció a Newcastle United y volvió a la cima de la tabla, pero el título sigue lejos de definirse por la presión constante de Manchester City.
El partido ante Newcastle United no era uno más. Arsenal FC sabía que cualquier tropiezo podía costarle la temporada, y respondió con una victoria clave que lo devuelve al primer lugar.
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Más allá del resultado, el equipo mostró carácter en un tramo decisivo del campeonato, donde cada punto pesa como una final.
Con este triunfo, Arsenal llega a 73 puntos, mientras que Manchester City lo sigue con 70, pero con un partido menos.
Esa diferencia es engañosa: si el equipo de Pep Guardiola gana su juego pendiente, la lucha quedaría completamente igualada o incluso inclinada a su favor.
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Por eso, aunque Arsenal lidera, no tiene margen de error.
La recta final de la Premier League será un duelo directo entre dos estilos:
Cada jornada será clave, y cualquier error puede cambiar el destino del campeonato.
Además del título, la tabla sigue moviéndose:
Esto convierte cada partido en una batalla con múltiples frentes abiertos.