Hora de la Superliga HOY: Junior – Santa Fe se enfrentan y el Rock and Gol vuelve para narrarlo

El fútbol profesional colombiano inicia su temporada con la disputa de la Superliga, el torneo que enfrenta a los dos campeones del año anterior. Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, ganadores de la Liga BetPlay 2025, se miden por el primer título oficial del 2026 en una serie de ida y vuelta que abre el calendario nacional.

El duelo reúne a dos equipos que llegan con procesos distintos, pero con el mismo objetivo: empezar el año levantando un trofeo. Junior fue campeón en el segundo semestre, mientras que Santa Fe se quedó con el título del primer semestre, lo que les dio el cupo directo para disputar esta final.

El partido de ida se jugará este jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla. Junior será local y tendrá como gran novedad la presencia de Luis Muriel, delantero que fue confirmado recientemente como nuevo refuerzo del equipo tiburón para esta temporada.

Por su parte, Santa Fe afrontará la Superliga con estreno en el banquillo. El técnico uruguayo Pablo Repetto dirigirá su primer partido oficial al frente del conjunto cardenal, luego de asumir el cargo en diciembre y comenzar un nuevo proceso deportivo.

Hora, dónde ver y cómo seguir Junior vs. Santa Fe

El compromiso entre Junior y Santa Fe está programado para las 7:30 p. m. y será transmitido por Win Sports, canal oficial del FPC.

Además, el encuentro se podrá seguir con la narración y los comentarios del Rock and Gol de Radioacktiva, que vuelve para acompañar esta final. La transmisión estará disponible desde las 7:00 p. m. a través del canal de YouTube de la emisora y por la señal 97.9 FM en Bogotá.

La serie se definirá la próxima semana en Bogotá, cuando ambos equipos se enfrenten en el partido de vuelta en el estadio El Campín, donde se conocerá al primer campeón del año en el fútbol colombiano.