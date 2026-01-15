Junior vs. Santa Fe por la final de la Superliga: IA reveló quién ganará el partido de ida

El fútbol profesional colombiano vuelve a la acción este jueves con la final de ida de la Superliga BetPlay 2026, torneo que tradicionalmente marca el inicio del calendario oficial del FPC. El primer duelo del año enfrentará a Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, los dos equipos que se consagraron campeones de la Liga BetPlay durante la temporada 2025.

El encuentro de ida tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, mientras que la vuelta se disputará en Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se conocerá al nuevo campeón del certamen.

El compromiso en Barranquilla está programado para este jueves 15 de enero a las 7:30 p. m. y será el primer partido oficial del año para ambos equipos. Junior y Santa Fe llegan tras un 2025 positivo en el ámbito local y con plantillas renovadas, pensando no solo en la Superliga, sino también en la Liga y en sus participaciones internacionales.

Predicción de la IA para el partido de ida de la Superliga

De acuerdo con un análisis realizado por inteligencia artificial, el duelo entre Junior y Santa Fe en Barranquilla se perfila como un partido parejo, sin un claro dominador durante los 90 minutos. Factores como la localía, el arranque de temporada y el historial reciente entre ambos clubes apuntan a un marcador ajustado.

La proyección de la IA señala que el encuentro terminaría empatado 1-1, a pesar de que Junior contará con el apoyo de su afición. Este resultado mantendría la serie completamente abierta de cara al juego de vuelta en Bogotá, donde Santa Fe tendría la posibilidad de definir el título ante su hinchada.

En cuanto al desarrollo del partido, se espera un primer tiempo tranquilo, con ambos equipos estudiándose y priorizando el orden defensivo. Para la segunda mitad, el ritmo podría aumentar, con más espacios y opciones de gol, aunque sin que ninguno logre sacar una ventaja clara.

Si se cumple este pronóstico, la Superliga se definiría en El Campín una semana después, en un duelo que promete cerrar con alta expectativa el primer título oficial del fútbol colombiano en 2026.