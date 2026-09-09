¿Ha dedicado estas canciones? Tienen un significado completamente diferente al que cree

Dedicar una canción puede parecer un gesto romántico o especial, pero no siempre su letra transmite el mensaje que creemos. Algunas canciones que suelen utilizarse para expresar amor, cariño o nostalgia tienen historias y significados muy diferentes detrás de sus letras.

Aquí le contamos algunas de las más comunes y que quizás haya dedicado sin conocer realmente lo que dicen. Tome nota de cuáles son si no lo ha hecho para que no caiga en el error.

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Las canciones que muchos dedican y tienen un significado diferente

Estas canciones parecen ser románticas, pero en realidad no lo son. Algunas tienen una oscura historia detrás que sorprenden a más de uno al conocer lo que realmente se refieren los temas.

‘Every Breath You Take’ – The Police

Aunque durante años muchos la interpretaron como una balada de amor, esta canción tiene una historia mucho más oscura detrás. Su autor explicó que la letra está inspirada en el acoso y la obsesión que desarrolló hacia su entonces pareja, Frances Tomelty, en medio de la crisis y posterior ruptura de su matrimonio.

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‘Here Comes Your Man’ – Pixies

Su ritmo contagioso puede hacerla parecer una canción alegre, pero su letra tiene un origen mucho más particular: está inspirada en alcohólicos y personas sin hogar que viajaban en tren durante los terremotos ocurridos en California.

‘A Little Piece of Heaven’ – Avenged Sevenfold

Su sonido y sus armonías pueden llevar a pensar que se trata de una peculiar canción romántica. Sin embargo, detrás de esa apariencia se esconde una historia mucho más macabra: la letra aborda temas como el asesinato y la necrofilia, convirtiéndola en una de las canciones más inquietantes de su repertorio.

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