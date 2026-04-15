Guns N’ Roses vs Linkin Park: vote AQUÍ en la gran FINAL del Mundial del Rock de Radioacktiva

Después de mucha espera, hoy es la gran final del Mundial del Rock de Radioacktiva. Este torneo volverá a premiar al gran campeón de este género, donde grandes bandas han competido por la gloria, frente a contrincantes de nivel brillante.

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Agrupaciones de la talla de Nirvana, Queen, Metallica, Aterciopelados o Aerosmith han quedado en el camino, con votaciones que han demostrado la pasión innegociable de los fanáticos por el rock como género musical.

La gran final en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Luego de varias disputas y fases totalmente imperdibles, dos bandas se han posicionado como las grandes finalistas del Mundial del Rock de Radioacktiva. Este choque final se dará entre Linkin Park y Guns N’ Roses.

La banda de Mike Shinoda llegó a esta fase luego de derrotar a gigantes de la talla de Green Day o Metallica, además de sostener el récord de mayor votación de esta competencia.

Los ‘soldiers’ han demostrado un gran apoyo para esta icónica banda, y confían en conseguir la gran victoria en la final de esta competencia.

Sin embargo, enfrente tendrá a un rival de gran peso, como es el caso de Guns N’ Roses. La icónica agrupación de Axl Rose, Slash y más artistas de gran talento ha conseguido su pase a la final, luego de eliminar a PXNDX, la sorpresa de este torneo.

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La banda de los revólver y las rosas confía en demostrar el amor y la pasión de su público, en una votación que definirá al gran rey del rock en este 2026.

Les recordamos que usted puede ser el jurado de esta votación, y elegir a su campeón del Mundial del Rock de Radioacktiva. Para ello solo deberá votar AQUÍ.

El gran ganador de esta competencia será anunciado el próximo viernes 17 de abril, con una nueva coronación para una de las bandas más grandes como el nuevo líder del rock.