Guns N’ Roses tocó histórica canción en vivo por primera vez en 30 años: ¿Cuál es?
Guns N’ Roses sorprendió a sus fanáticos en Brasil gracias a la presencia de una canción poco esperada en su repertorio.
Guns N’ Roses sorprendió a sus fanáticos en Brasil gracias a la presencia de una canción poco esperada en su repertorio.
Guns N’ Roses se encuentra actualmente en medio de una gira brillante alrededor del mundo. La icónica banda de los revólver y las rosas dice presente en varios escenarios una vez más, con presentaciones totalmente imperdibles.
Aunque la banda no ha lanzado álbum en varios años, algunos de estos shows presentan grandes sorpresas que dejan a su público con la boca abierta.
De hecho, hace muy pocos días se dio una de estas, luego de que Guns N’ Roses cantara por primera vez en vivo una canción que no era presentada en más de 30 años.
Sin lugar a dudas, Guns N’ Roses es una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia de la industria musical. Esta icónica agrupación ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a su pasión y potencia notable.
Estos elementos han sido demostrado en varios escenarios en los últimos años. Desde la reunión de Axl Rose con Slash y Duff McKagan, la banda ha protagonizado varios tours por el mundo.
De hecho, actualmente están en medio de uno de ellos, con una parada especial en Brasil, con motivo del icónico festival ‘Mosters of Rock’.
Allí la banda presentó un show imperdible el pasado 4 de abril de 2026. El repertorio fue bastante parecido a lo ya conocido por los fanáticos de la banda, aunque, tuvo la sorpresa de mostrar una canción que no se tocaba desde 1991.
MONSTERS OF ROCK: Guns N' Roses played "Bad Apples" tonight for the first time since 1991.— Miki Gechman (@MikiGechman) April 5, 2026
Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Bad Apples’, una de las canciones más notables de ‘Use Your Illusion I’. La emoción del público fue clara, y la banda presentó uno de sus mayores clásicos de su trayectoria como agrupación.
Indudablemente, tener a este grupo en Sudamérica es una de las mayores dichas del público rock en el continente. Esta banda ha enamorado a miles, y aun lo mantiene en este 2026.
Las próximas fechas después de su show en el ‘Monsters of Rock’ son las siguientes:
MÁS SOBRE: