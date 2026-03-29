El setlist con el que Guns N’ Roses empezó su nueva gira 2026: ¿En qué países de Sudamérica se presentan?
Guns N’ Roses comenzó en Monterrey su recorrido por el mundo en 2026, con pequeños ajustes en su repertorio.
Guns N’ Roses comenzó en Monterrey su recorrido por el mundo en 2026, con pequeños ajustes en su repertorio.
Guns N’ Roses vuelve a los escenarios en este 2026 luego de una pequeña pausa. Tras completar su ronda de shows en el año pasado, la icónica banda regresa con la emoción de volver a estremecer a sus fanáticos alrededor del mundo.
Estrellas de la altura de Axl Rose, Duff McKagan y Slash vuelven al ruedo, y lo harán con otra ambiciosa gira alrededor del mundo, mientras sus fanáticos se mantienen a la espera de nueva música.
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Este recorrido inició el pasado 28 de marzo, con una presentación desde el icónico festival de Tecate Pa’l Norte. Aquí les damos detalles de ese show, y el setlist con el que la banda inicia su ‘World Tour 2026’.
Guns N’ Roses regresa a los escenarios alrededor del mundo en 2026. Después del brillo demostrado en ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things’ la agrupación dará un nuevo paso por el mundo.
En antesala de nueva música, la agrupación continúa una gira internacional, con la que sueña volver a estremecer a sus fanáticos.
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Este recorrido empezó el pasado sábado, con un show brillante en el festival de Tecate Pa’l Norte. Allí agrupación presentó un repertorio de 26 canciones que volvió a incluir todos sus clásicos.
En la lista de canciones hubo pocas novedades, aunque si se presentó el debut en vivo de 2 nuevas canciones, como lo fueron ‘Atlas’ y ‘Nothin’, lanzadas hace pocos meses.
La lista de canciones tocadas fue la siguiente:
Si desea ver a la banda de los revólver y las rosas, y no pudo hacerlo en 2025, les contamos que en Sudamérica tendrá una pequeña ventana para cumplirlo en este nuevo tour.
El único país del continente que tendrá la presencia de la banda en este año, al menos por el momento, es Brasil. donde darán 9 shows durante el mes de abril, iniciando este miércoles desde Porto Alegre.
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