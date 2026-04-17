Gane una boleta doble para ver a Dream Theater en Bogotá con Radioacktiva: participe AQUÍ

Dream Theater se prepara para dar uno de los shows más esperados del mes de abril en Bogotá. Esta icónica banda de metal progresivo estremecerá a miles de personas con un estilo indudable, y éxitos que han brillado por el mundo.

Claramente la expectativa es total, y varios fanáticos se alistan con la posibilidad de poder ver a esta icónica banda para saltar y hacer ‘pogo’ al ritmo de esta agrupación.

Sin embargo, si usted aun es uno de los amantes de esta banda, y desea ver en vivo a esta agrupación, les tenemos la última oportunidad de ganar boletas para este show con Radioacktiva.

Gane boleta doble para ver a Dream Theater en Bogotá con Radioacktiva

Sin lugar a dudas, este 2026 está lleno de conciertos imperdibles de rock y metal en Bogotá. Varias bandas estremecerán la capital con estilos brillantes y sonidos que buscan enamorar a todos.

Una de estas agrupaciones que buscan ser protagonistas de shows imperdibles en Colombia es Dream Theater. Esta icónica banda llega el próximo 18 de abril desde el Movistar Arena.

Este show presentará grandes éxitos de la banda, en motivo de la promoción de su disco ‘Parasomnia’ y también su aniversario número 40 como agrupación.

Miles de fanáticos ya han adquirido sus boletas. Pero, si usted aun no, y no quiere quedarse afuera, en Radioacktiva les tenemos la última oportunidad.

Lo único que debe hacer es registrarse en el formulario presente en esta publicación, y completar un rompecabezas. Las primeras 7 personas en completar esto, ganarán una boleta doble para este show.

Este premio no es acumulable, por lo que solo se puede ganar una vez por participante. Esta actividad estará habilitada hasta el próximo 18 de abril, y debe cumplir con no haber ganado ningún premio con la emisora en los últimos 5 meses.