Gane AQUÍ boletas para el concierto de ‘No te va gustar’ en Bogotá; siga estos pasos

Se viene uno de los shows de rock más importantes del 2026, la banda ‘No te va gustar’ llega con dos conciertos al país. El primero en Medellín y posteriormente en Bogotá, en donde esperan poder compartir con todos sus seguidores en el escenario.

La agrupación liderada por Emiliano Brancciari, se va a presentar en el Teatro Medellín el 10 de abril y el 11 en el Movistar Arena de Bogotá. Allí, desde las 8:00 p.m. los asistentes podrán escuchar las canciones más icónicas de la banda, quienes durante los más de sus 30 años de carrera, han visitado la capital en múltiples oportunidades.

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Inscríbase AQUÍ y gane boletas para el concierto de ‘No te va gustar’

Con el fin de premiar a nuestros oyentes, se van a regalar entradas para todos aquellos que quieren ver a ‘No te va gustar’ el próximo sábado 11 de abril del 2026 en el Movistar Arena de Bogotá desde las 8:00 p.m. Solo debe poner sus datos y esperar la llamada de Radioacktiva, quienes van a elegir a los felices ganadores en vivo.

Recuerde que en la página web oficial de ‘Tu Boleta’ aún hay entradas disponibles para este concierto en Bogotá y los precios van desde los $179.000 hasta los $369.000 más servicio. Además, pueden entrar personas desde los 14 años, así que hay localidades especiales en donde no habrá venta de licor.

Términos y condiciones:

No Te Va Gustar – Terminos y Condiciones by danielagonzalezp05