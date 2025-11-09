¡No es Times Like These! La canción de Foo Fighters más difícil de tocar para Dave Grohl

Dave Grohl es una de las figuras más importantes e influyentes del rock. Desde sus inicios como baterista de Nirvana, su energía y talento marcaron una época. Tras la disolución de la banda, Grohl no tardó en reinventarse y dar vida a su propio proyecto: Foo Fighters. En esta nueva etapa, se consolidó como cantante, guitarrista y compositor, liderando una de las agrupaciones más importantes de las últimas décadas.

A lo largo de su carrera, Grohl ha demostrado ser versátil. Además de ser el cerebro creativo detrás de muchas de las canciones de Foo Fighters, también ha colaborado con numerosos artistas y explorado distintos estilos dentro del rock.

Su pasión por la música y su actitud en el escenario lo han convertido en un referente que sigue defendiendo el espíritu del género en tiempos donde el rock ha perdido espacio en las listas principales.

La canción más difícil para Dave Grohl

Aunque Dave Grohl tiene décadas de experiencia y es conocido por su habilidad con varios instrumentos, hubo una canción que lo puso realmente a prueba: “I Should Have Known”, del álbum Wasting Light (2011).

En el documental Foo Fighters: Back and Forth, el músico reveló que este tema fue uno de los más complicados de su carrera, no por su complejidad técnica general, sino por un detalle en particular: el riff de guitarra principal. Grohl explicó que pasó horas intentando lograr el sonido perfecto, al punto de sentir una gran frustración durante la grabación.

“Hubo momentos en los que estuve a punto de romper mi guitarra”, confesó. “El riff inicial de ‘I Should Have Known’: me esforcé mucho para que sonara genial. Y normalmente no busco la perfección. No me gusta cuando las cosas suenan demasiado perfectas, pero a veces uno quiere que estén bien”.

La canción, que combina una atmósfera melancólica con una base de cuerdas y una estructura más pausada, se distingue por ese riff que marca el tono emocional del tema. Es la pieza que abre el camino a la intensidad del resto de la banda a mitad del recorrido, dándole una carga expresiva especial dentro del disco.

Con esta confesión, Grohl demuestra que incluso los músicos más experimentados pueden enfrentarse a desafíos creativos.