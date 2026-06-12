Fito Páez en Bogotá HOY 12 de junio: horarios y recomendaciones para el concierto

Fito Páez es, sin lugar a dudas, una de las grandes estrellas que tiene el mundo del rock a nivel internacional. Este icónico artista ha enamorado a Sudamérica y el resto de los continentes, gracias a éxitos brillantes e inigualables para la música.

Actualmente este cantante se prepara para volver a demostrar su peso histórico, con un show imperdible desde Bogotá durante este 12 de junio.

En los últimos días, Fito ha protagonizado shows legendarios en Colombia, con una gira que ha estado presente por Medellín, Cali y Manizales.

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Después de una larga espera, llega el turno de Bogotá este viernes, y para que no se pierda ni un detalle del show, aquí les tenemos los horarios y recomendaciones.

Horarios y recomendaciones para Fito Páez en Bogotá

Para nadie es un secreto que, Fito Páez es uno de los artistas hispanos con mayor cantidad de fanáticos en Bogotá. Este músico ha marcado un gran legado brillante, a partir de letras y sonidos inolvidables.

Si usted es uno de los grandes amantes del argentino, podrá disfrutar de un show histórico este 12 de junio, desde el Movistar Arena de Bogotá.

En caso de que quiera asistir a este concierto, les contamos que este show contará con los siguientes horarios:

Apertura de puertas – 7:00 p.m.

Inicio del show – 9:00 p.m.

Del mismo modo, las recomendaciones para este concierto son las siguientes:

1- Usar medios de transportes masivos

2- Cuide de sus acompañantes y sus pertenencias

3- Habrá requisa en la entrada

4- No se permite discriminación ni violencia

5- Se recomienda llegar temprano al ‘venue’

6- Se recomienda evitar el uso de su dispositivo móvil

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Cabe recordar que la edad mínima para este show es de 14 años, siempre y cuando los menores estén en compañía de un adulto responsable con entrada.

No está permitido:

Maletas de gran tamaño

Mascotas

Alimentos o bebidas

Equipo de fotografía o grabación

Máscaras, pasamontañas, apuntadores láser, bengalas o pirotécnicos

Pancartas

Banderas o artículos promocionales

Productos de venta

Armas u objetos cortopunzantes

Camisetas alusivas a equipos de fútbol

Elementos peligrosos que comprometan la seguridad

Sin lugar a dudas, este será un show imperdible, con una parte inolvidable de la gira ‘Sale El Sol’ de este gran artista.