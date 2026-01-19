Fito Páez vuelve a Colombia con una gran gira por varias ciudades: esta es la fecha y precios en Bogotá

Fito Páez es uno de los artistas más grandes y reconocidos en la historia de la música en Sudamérica. Este legendario músico ha generado un legado brillante, gracias a su estilo, y a su capacidad de generar éxitos históricos.

La pasión por sus éxitos y notables, y así se ha notado por varios años con sus lanzamientos, pero, por supuesto, también con sus shows en vivo.

Durante este 2026, sus fanáticos en Colombia tendrán la oportunidad de volver a ver a este legendario vocalista en varias ciudades, gracias a una gira imperdible protagonista por el argentino.

Para que no se lo pierda, aquí les contamos la información referente a esta gira, incluidas sus fechas y sus precios para Bogotá.

Fito Páez vuelve a Colombia

Miles de fanáticos poseen un cariño notable y destacable por Fito Páez en Colombia y el mundo. Este legendario artista ha brillado en el país, en una cantidad enorme de ocasiones.

La más reciente tuvo lugar en septiembre del año pasado, cuando el artista se presentó en el Festival Cordillera 2025. Allí deleitó a sus fanáticos con una cantidad enorme de éxitos.

Si se perdió aquella oportunidad, o incluso se anhela poder ver a este artista en vivo nuevamente, podrá hacerlo en este 2026.

Fito Páez reveló una nueva gira en Colombia, donde tendrá presentacion imperdibles. Su calendario de fechas en el país se presenta de la siguiente manera:

5 de junio – Cali

6 de junio – Manizales

9 de junio – Medellín

12 de junio – Bogotá

Estos shows tendrán una expectativa sumamente alta, y en el caso de Bogotá se dará en el Movistar Arena de la capital.

Los precios están presentados de la siguiente manera:

Tribuna Fan Sur $599.000 + $107.000

Platea (102) $559.000 + $99.800

Platea (101 & 103) $529.000 + $94.500

Piso 2 (202 – 204 & 216 – 218) $439.000 + $78.400

Platea (104 – 106) $349.000 + $62.300

Piso 2 (205 – 206 & 214 – 215) $329.000 + $58.800

Piso 2 (207 – 213) $279.000 + $49.900

Piso 3 (303 – 304 & 316 – 317) $249.000 + $44.500

Piso 3 (305 – 306 & 316 – 317) $219.000 + $39.100

Piso 3 (307 – 313) $189.000 + $33.800

Piso 3 (302 & 318) $155.000 + $27.700

Esta boletería puede encontrarse en la plataforma oficial de TuBoleta. La preventa Aval tendrá lugar el próximo 21 de enero desde las 9:00 a.m.

La etapa general comenzará el próximo viernes al mismo horario.