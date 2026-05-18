¿Cómo se llama realmente Alice Cooper? La historia detrás del nombre más famoso del rock

Alice Cooper se convirtió en uno de los nombres más reconocidos del rock gracias a su maquillaje oscuro, shows teatrales y presentaciones llenas de sangre falsa, serpientes y guillotinas. Muchas personas todavía se sorprenden al descubrir que ese no es realmente su nombre verdadero.

El músico nació como Vincent Damon Furnier el 4 de febrero de 1948 en Detroit, Estados Unidos. El artista transformó completamente su identidad para crear el personaje que terminaría revolucionando el show rock.

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Alice Cooper originalmente era el nombre de una banda

A finales de los años 60, Vicent Furnier y su grupo decidieron llamar a toda la banda Alice Cooper, buscando un nombre que sonara inocente pero extraño al mismo tiempo.

Ese contraste entre un hombre aparentemente dulce y una estética oscura ayudó a llamar la atención rápidamente dentro de la escena rock. La imagen de Vincent terminó fusionándose completamente con el personaje.

Después de la separación de la banda original, el cantante continuó usando Alice Cooper como nombre artístico en su carrera solista.

El personaje ayudó a cambiar la historia del rock

Sus shows incluían maquillaje extremo, efectos de terror, camisas de fuerza, ejecuciones falsas y una puesta en escena que para la época resultaba completamente escandalosa.

Esa mezcla entre música pesada y espectáculo terminó influyendo directamente en artistas como Marilyn Manson, Rob Zombie y muchas bandas de metal posteriores.

¿Cuál es su nombre real?

Debido a lo famoso que se volvió el personaje, millones de seguidores crecieron pensando que Alice Cooper era realmente su nombre verdadero.

El artista se llama Vincent Damon Furnie y durante años circularon rumores y teorías extrañas alrededor del origen del nombre artístico.

El objetivo del nombre falso era construir una figura teatral separada de lo que era su vida personal.

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