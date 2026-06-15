Festival de metal tendrá a Megadeth, Anthrax y más: dónde, precio, fechas y más
El metal tendrá un festival imperdible con buena parte de sus mejores bandas para estremecer a todos sus fanáticos.
El metal tendrá un festival imperdible con buena parte de sus mejores bandas para estremecer a todos sus fanáticos.
Un festival de música dedicado al metal con bandas como Megadeth o Anthrax puede ser la ocasión ideal para celebrar la nostalgia y a las épocas más grandes del rock o el metal a nivel mundial. Aunque esto pueda parecer un sueño, el día ha llegado, miles de amantes de esta cultura podrán celebrar junto a sus bandas favoritas.
Esta cita se dará con un festival imperdible que tendrá a las mejores bandas de los últimos años, en un solo escenario, e incluso con varias fechas.
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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este festival imperdible, aquí les contamos cuándo, dónde será, y las bandas que estarán presentes.
Sin lugar a duda, los festivales se han convertido en citas imperdibles para los amantes de la música. Estos eventos reunen a las mejores bandas o artistas en escenarios multitudinarios.
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En este 2026 habrá uno imperdible para los fanáticos de la música, y será especialmente para los amantes del metal como género a nivel mundial.
Esto gracias al Mystic Festival, un tributo a la cultura metal que contará con bandas de talla mundial, quienes dirán presente en un evento imperdible.
Megadeth y Anthrax son parte de los protagonistas de un cartel que se completa de la siguiente manera:
Si desea asistir a este festival, les contamos que tendrá lugar en Polonia entre el 10 y el 12 de junio de 2027. En cuanto a los precios son los siguientes:
Etapa 1 – 342,77 € (1.375.604 pesos colombianos)
Etapa 2 – 514,16 € (2.063.426 pesos colombianos)
Precio total: 203,11 € (815.121 pesos colombianos)
Etapa 2: 304,67 € (1.222.701 pesos colombianos)
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