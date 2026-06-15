Festival de metal tendrá a Megadeth, Anthrax y más: dónde, precio, fechas y más

Un festival de música dedicado al metal con bandas como Megadeth o Anthrax puede ser la ocasión ideal para celebrar la nostalgia y a las épocas más grandes del rock o el metal a nivel mundial. Aunque esto pueda parecer un sueño, el día ha llegado, miles de amantes de esta cultura podrán celebrar junto a sus bandas favoritas.

Esta cita se dará con un festival imperdible que tendrá a las mejores bandas de los últimos años, en un solo escenario, e incluso con varias fechas.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este festival imperdible, aquí les contamos cuándo, dónde será, y las bandas que estarán presentes.

Festival de metal tendrá a Megadeth, Anthrax y más

Sin lugar a duda, los festivales se han convertido en citas imperdibles para los amantes de la música. Estos eventos reunen a las mejores bandas o artistas en escenarios multitudinarios.

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En este 2026 habrá uno imperdible para los fanáticos de la música, y será especialmente para los amantes del metal como género a nivel mundial.

Esto gracias al Mystic Festival, un tributo a la cultura metal que contará con bandas de talla mundial, quienes dirán presente en un evento imperdible.

Megadeth y Anthrax son parte de los protagonistas de un cartel que se completa de la siguiente manera:

Megadeth

Anthrax

Warm Up Day

Overkill

Forbidden

Black Label Society

down

Corrosion of Conformity

Eyehategod

Femtanyl

Behemoth

Mastodon

Static-X

Caskets

Ice Nine Kills

Six Feet Under

Kublai Khan TX

Road to Mystic

Cavalera

Chaos A.D.

Decapitated

Bloodywood

Letlive.

Electric Wizard

Carpenter Brut

Death to All

Coroner

Gatecreeper

Saxon

The Gathering

Pain

Evergrey

Avralize

Grave

Kanonenfieber

Thrown

Frontside

Blackgold

Marduk

Tides From Nebula

Psychonaut

Truckfighters

Return to Dust

Rotting Christ

Primordial

Benediction

Black Tusk

Hostia

Septicflesh

Scour

Frog Leap

Acid King

Blood Vulture

Unleashed

Priest

Damnation

Disharmonic Orchestra

Embryonic Autopsy

Belphegor

Carach Angren

Seth

Djerv

Winterfylleth

Noctem

Today is the Day

Soilent Green

Eihwar

Fulci

Severe Torture

Czerń

Harakiri for the Sky

Gaahls Wyrd

Bölzer

Master Boot Record

Martyrdöd

Yoth Iria

A.A. Williams

Neptunian Maximalism

H.Exe

Neckbreakker

Dola

Road to Mystic

AIH

Zetra

Escuela Grind

Wønder: Games x Anime Show

Ciśnienie

Shining

Der Weg einer Freiheit

Ard

Monkey3

Quantum Trio

Vianova

Youth Code

Hulder

Kent Osborne

Knife Bride

Lugar y precios

Si desea asistir a este festival, les contamos que tendrá lugar en Polonia entre el 10 y el 12 de junio de 2027. En cuanto a los precios son los siguientes:

Abono VIP de 3 días

Etapa 1 – 342,77 € (1.375.604 pesos colombianos)

Etapa 2 – 514,16 € (2.063.426 pesos colombianos)

Abono general de 3 días

Precio total: 203,11 € (815.121 pesos colombianos)

Etapa 2: 304,67 € (1.222.701 pesos colombianos)