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Festival de metal tendrá a Megadeth, Anthrax y más: dónde, precio, fechas y más

Dave Mustaine y Scott Ian // Crédito: Getty Images.

Festival de metal tendrá a Megadeth, Anthrax y más: dónde, precio, fechas y más

El metal tendrá un festival imperdible con buena parte de sus mejores bandas para estremecer a todos sus fanáticos.

Andrés Contreras
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Un festival de música dedicado al metal con bandas como Megadeth o Anthrax puede ser la ocasión ideal para celebrar la nostalgia y a las épocas más grandes del rock o el metal a nivel mundial. Aunque esto pueda parecer un sueño, el día ha llegado, miles de amantes de esta cultura podrán celebrar junto a sus bandas favoritas.

Esta cita se dará con un festival imperdible que tendrá a las mejores bandas de los últimos años, en un solo escenario, e incluso con varias fechas.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este festival imperdible, aquí les contamos cuándo, dónde será, y las bandas que estarán presentes.

Festival de metal tendrá a Megadeth, Anthrax y más

Sin lugar a duda, los festivales se han convertido en citas imperdibles para los amantes de la música. Estos eventos reunen a las mejores bandas o artistas en escenarios multitudinarios.

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En este 2026 habrá uno imperdible para los fanáticos de la música, y será especialmente para los amantes del metal como género a nivel mundial.

Esto gracias al Mystic Festival, un tributo a la cultura metal que contará con bandas de talla mundial, quienes dirán presente en un evento imperdible.

Megadeth y Anthrax son parte de los protagonistas de un cartel que se completa de la siguiente manera:

  • Megadeth
  • Anthrax
  • Warm Up Day
  • Overkill
  • Forbidden
  • Black Label Society
  • down
  • Corrosion of Conformity
  • Eyehategod
  • Femtanyl
  • Behemoth
  • Mastodon
  • Static-X
  • Caskets
  • Ice Nine Kills
  • Six Feet Under
  • Kublai Khan TX
  • Road to Mystic
  • Cavalera
  • Chaos A.D.
  • Decapitated
  • Bloodywood
  • Letlive.
  • Electric Wizard
  • Carpenter Brut
  • Death to All
  • Coroner
  • Gatecreeper
  • Saxon
  • The Gathering
  • Pain
  • Evergrey
  • Avralize
  • Grave
  • Kanonenfieber
  • Thrown
  • Frontside
  • Blackgold
  • Marduk
  • Tides From Nebula
  • Psychonaut
  • Truckfighters
  • Return to Dust
  • Rotting Christ
  • Primordial
  • Benediction
  • Black Tusk
  • Hostia
  • Septicflesh
  • Scour
  • Frog Leap
  • Acid King
  • Blood Vulture
  • Unleashed
  • Priest
  • Damnation
  • Disharmonic Orchestra
  • Embryonic Autopsy
  • Belphegor
  • Carach Angren
  • Seth
  • Djerv
  • Winterfylleth
  • Noctem
  • Today is the Day
  • Soilent Green
  • Eihwar
  • Fulci
  • Severe Torture
  • Czerń
  • Harakiri for the Sky
  • Gaahls Wyrd
  • Bölzer
  • Master Boot Record
  • Martyrdöd
  • Yoth Iria
  • A.A. Williams
  • Neptunian Maximalism
  • H.Exe
  • Neckbreakker
  • Dola
  • Road to Mystic
  • AIH
  • Zetra
  • Escuela Grind
  • Wønder: Games x Anime Show
  • Ciśnienie
  • Shining
  • Der Weg einer Freiheit
  • Ard
  • Monkey3
  • Quantum Trio
  • Vianova
  • Youth Code
  • Hulder
  • Kent Osborne
  • Knife Bride

Lugar y precios

Si desea asistir a este festival, les contamos que tendrá lugar en Polonia entre el 10 y el 12 de junio de 2027. En cuanto a los precios son los siguientes:

  • Abono VIP de 3 días

Etapa 1 – 342,77 € (1.375.604 pesos colombianos)

Etapa 2 – 514,16 € (2.063.426 pesos colombianos)

  • Abono general de 3 días

Precio total: 203,11 € (815.121 pesos colombianos)

Etapa 2: 304,67 € (1.222.701 pesos colombianos)

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