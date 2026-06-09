Estos son los nuevos precios para el Festival Cordillera 2026: combos, etapas y más

El Festival Cordillera 2026 generó grandes emociones este 9 de junio. El icónico evento presentó el nuevo cartel para esta edición que estará imperdible para los amantes de los sonidos hispanos en Colombia y el resto del continente.

Luego de una gran cantidad de espera, expectativa y rumores, la organización de este evento reveló su gran cartel, con figuras de peso indudable.

Artistas como Andrés Calamaro, Mago de Oz, o Tan Biónica llegarán a Colombia para presentar shows imperdibles.

Si usted es uno de los que vio este cartel y decidió que no puede perderse esta edición, les contamos que Festival Cordillera reveló nuevos precios para su boletería, y aquí se los detallamos.

El cartel completo

La emoción por el Festival Cordillera año tras año ya se ha convertido en una tradición en Bogotá. Este icónico evento ha permitido ver grandes artistas en Colombia, gracias a carteles imperdibles.

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Claramente, en este 2026 no es la excepción, y así lo demostró el evento al revelar su cartel completo para este año:

Sean Paul

Fobia

Ricky Martín

Andrés Calamaro

Caifanes

Beéle

Kany García

Cultura Profética

Grupo Niche

Bonka

Panteón Rococó

Dread Mar-I

Mago de Oz

Miguel Mateos

Draco Rosa

Tan Biónica

Diamante Eléctrico Crudo & Cursi

Poligamia

Ed Maverick

Vicente García

Jarabe de Palo feat. Pedro Capó homenaje a Pau Donés

Los Amigos Invisibles

Ke Personajes

Doctor Krápula

Virus

Los de Adentro

Kapanga

Dante Spinetta

Meme del Real

Emmanuel Horvilleur

Lido Pimienta

La Muchacha

Flor de Lava

The Latin Brothers

Kei Linch

Los Estrambóticos

Briela Ojeda

Nelda Piña y sus Tambores

Paula Pera y el Fin de los Tiempos

Árbol de Ojos

Andrés Cepeda

Los nuevos precios del Festival Cordillera

Ante esto, el Festival Cordillera también reveló una nueva etapa de boletería. Los precios para estos combos son los siguientes:

Combo VIP Etapa 1 – $1.829.000

Combo VIP Etapa 2 – $1.949.000

Combo VIP Etapa 3 – $2.099.000

Combo General Etapa 1 – $799.000

Combo General Etapa 2 – $859.000

Combo General Etapa 3 – $899.000

Combo GA+ Etapa 1 – $939.000

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Estas entradas pueden ser adquiridas en la plataforma oficial de Ticketmaster, con preventa Aval durante este 9 de junio. Se espera que en los próximos días se habilite la venta al público general en el mismo sitio web.