Estos son los nuevos precios para el Festival Cordillera 2026: combos, etapas y más
El Festival Cordillera volvió a encantar a sus fanáticos con un cartel lleno de emociones y figuras históricas para la música.
El Festival Cordillera volvió a encantar a sus fanáticos con un cartel lleno de emociones y figuras históricas para la música.
El Festival Cordillera 2026 generó grandes emociones este 9 de junio. El icónico evento presentó el nuevo cartel para esta edición que estará imperdible para los amantes de los sonidos hispanos en Colombia y el resto del continente.
Luego de una gran cantidad de espera, expectativa y rumores, la organización de este evento reveló su gran cartel, con figuras de peso indudable.
Artistas como Andrés Calamaro, Mago de Oz, o Tan Biónica llegarán a Colombia para presentar shows imperdibles.
Si usted es uno de los que vio este cartel y decidió que no puede perderse esta edición, les contamos que Festival Cordillera reveló nuevos precios para su boletería, y aquí se los detallamos.
La emoción por el Festival Cordillera año tras año ya se ha convertido en una tradición en Bogotá. Este icónico evento ha permitido ver grandes artistas en Colombia, gracias a carteles imperdibles.
Más noticias: Cartel oficial del Festival Cordillera 2026: estos son los artistas confirmados para la nueva edición
Claramente, en este 2026 no es la excepción, y así lo demostró el evento al revelar su cartel completo para este año:
Ante esto, el Festival Cordillera también reveló una nueva etapa de boletería. Los precios para estos combos son los siguientes:
Más noticias: Festival Cordillera 2026: estas son las fechas oficiales para la nueva edición del evento
Estas entradas pueden ser adquiridas en la plataforma oficial de Ticketmaster, con preventa Aval durante este 9 de junio. Se espera que en los próximos días se habilite la venta al público general en el mismo sitio web.