Rockactividad
Estos son los nuevos precios para el Festival Cordillera 2026: combos, etapas y más

Festival Cordillera // Crédito: Getty Images.

Estos son los nuevos precios para el Festival Cordillera 2026: combos, etapas y más

El Festival Cordillera volvió a encantar a sus fanáticos con un cartel lleno de emociones y figuras históricas para la música.

Andrés Contreras

El Festival Cordillera 2026 generó grandes emociones este 9 de junio. El icónico evento presentó el nuevo cartel para esta edición que estará imperdible para los amantes de los sonidos hispanos en Colombia y el resto del continente.

Luego de una gran cantidad de espera, expectativa y rumores, la organización de este evento reveló su gran cartel, con figuras de peso indudable.

Artistas como Andrés Calamaro, Mago de Oz, o Tan Biónica llegarán a Colombia para presentar shows imperdibles.

Si usted es uno de los que vio este cartel y decidió que no puede perderse esta edición, les contamos que Festival Cordillera reveló nuevos precios para su boletería, y aquí se los detallamos.

El cartel completo

La emoción por el Festival Cordillera año tras año ya se ha convertido en una tradición en Bogotá. Este icónico evento ha permitido ver grandes artistas en Colombia, gracias a carteles imperdibles.

Más noticias: Cartel oficial del Festival Cordillera 2026: estos son los artistas confirmados para la nueva edición

Claramente, en este 2026 no es la excepción, y así lo demostró el evento al revelar su cartel completo para este año:

  • Sean Paul
  • Fobia
  • Ricky Martín
  • Andrés Calamaro
  • Caifanes
  • Beéle
  • Kany García
  • Cultura Profética
  • Grupo Niche
  • Bonka
  • Panteón Rococó
  • Dread Mar-I
  • Mago de Oz
  • Miguel Mateos
  • Draco Rosa
  • Tan Biónica
  • Diamante Eléctrico Crudo & Cursi
  • Poligamia
  • Ed Maverick
  • Vicente García
  • Jarabe de Palo feat. Pedro Capó homenaje a Pau Donés
  • Los Amigos Invisibles
  • Ke Personajes
  • Doctor Krápula
  • Virus
  • Los de Adentro
  • Kapanga
  • Dante Spinetta
  • Meme del Real
  • Emmanuel Horvilleur
  • Lido Pimienta
  • La Muchacha
  • Flor de Lava
  • The Latin Brothers
  • Kei Linch
  • Los Estrambóticos
  • Briela Ojeda
  • Nelda Piña y sus Tambores
  • Paula Pera y el Fin de los Tiempos
  • Árbol de Ojos
  • Andrés Cepeda

Los nuevos precios del Festival Cordillera

Ante esto, el Festival Cordillera también reveló una nueva etapa de boletería. Los precios para estos combos son los siguientes:

  • Combo VIP Etapa 1 – $1.829.000
  • Combo VIP Etapa 2 – $1.949.000
  • Combo VIP Etapa 3 – $2.099.000
  • Combo General Etapa 1 – $799.000
  • Combo General Etapa 2 – $859.000
  • Combo General Etapa 3 – $899.000
  • Combo GA+ Etapa 1 – $939.000

Más noticias: Festival Cordillera 2026: estas son las fechas oficiales para la nueva edición del evento

Estas entradas pueden ser adquiridas en la plataforma oficial de Ticketmaster, con preventa Aval durante este 9 de junio. Se espera que en los próximos días se habilite la venta al público general en el mismo sitio web.

NOTICIAS RELACIONADAS