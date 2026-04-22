La Liga BetPlay 2026-I vive una recta final imperdible para todos los fanáticos del fútbol en Colombia. La competencia del fútbol ‘tricolor’ presentará una gran cantidad de partidos brillantes en estas últimas fechas.

Desde este 22 de abril, varios equipos empezarán a jugar fechas claves, donde deberán buscar conseguir los 3 puntos de manera infaltable.

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Para que se programe al detalle, aquí les contamos cuales serán los partidos que se jugarán desde este 22 hasta el próximo 26 de abril.

Así está el panorama de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I empieza a perfilar a sus clasificados a los cuadrangulares. Grandes equipos confían en poder llegar a esta fase, para convertirse en candidatos a alzar el trofeo del campeonato local.

Equipos como Millonarios, Atlético Bucaramanga o Independiente Santa Fe se juegan la clasificación, con partidos en los que deberán buscar los 3 puntos a como dé lugar.

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Frente a esto, la tabla de posiciones muestra el siguiente panorama:

1- Atlético Nacional – 40 puntos

2- Deportivo Pasto – 34 puntos

3- Junior de Barranquilla – 31 puntos

4- Deportes Tolima – 30 puntos

5- Once Caldas – 29 puntos

6- América de Cali – 27 puntos

7- Inter de Bogotá – 25 puntos

8- Independiente Santa Fe – 23 puntos

9- Deportivo Cali – 23 puntos

10- Atlético Bucaramanga – 22 puntos

11- Millonarios – 22 puntos

12- Rionegro Águilas – 22 puntos

13- Llaneros – 21 puntos

14- Independiente Medellín – 20 puntos

15- Fortaleza – 19 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos

17 Alianza – 15 puntos

18- Boyacá Chicó – 14 puntos

19- Jaguares de Córdoa – 14 puntos

20- Deportivo Pereira – 7 puntos

Esta actualidad será la que empezará a definir los clasificados a pocas fechas de cerrar las plazas para la siguiente ronda.

Los partidos del 22 al 26 de abril

Frente a esto, los próximos partidos que se darán en la Liga BetPlay 2026-I desde el 22 al 26 de abril son los siguientes:

22 de abril:

Independiente Medellín vs Boyacá Chicó – 6:20 p.m.

Fortaleza vs América de Cali – 8:30 p.m.

23 de abril:

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe – 6:00 p.m.

Millonarios vs Deportes Tolima – 8:00 p.m.

24 de abril:

Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla – 4:00 p.m.

25 de abril:

Atlético Bucaramanga vs Jaguares de Córdoba – 2:00 p.m.

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional – 4:00 p.m.

Deportivo Cali vs América de Cali – 6:10 p.m.

Independiente Medellín vs Fortaleza – 8:30 p.m.

26 de abril: