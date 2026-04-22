Programación de partidos de la Liga BetPlay 2026-I del 22 al 26 de abril: se definen clasificados y eliminados
La Liga BetPlay 2026-I se acerca al gran cierre del todos contra todos, con varios equipos que se juegan todo en la cancha.
La Liga BetPlay 2026-I se acerca al gran cierre del todos contra todos, con varios equipos que se juegan todo en la cancha.
La Liga BetPlay 2026-I vive una recta final imperdible para todos los fanáticos del fútbol en Colombia. La competencia del fútbol ‘tricolor’ presentará una gran cantidad de partidos brillantes en estas últimas fechas.
Desde este 22 de abril, varios equipos empezarán a jugar fechas claves, donde deberán buscar conseguir los 3 puntos de manera infaltable.
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Para que se programe al detalle, aquí les contamos cuales serán los partidos que se jugarán desde este 22 hasta el próximo 26 de abril.
La Liga BetPlay 2026-I empieza a perfilar a sus clasificados a los cuadrangulares. Grandes equipos confían en poder llegar a esta fase, para convertirse en candidatos a alzar el trofeo del campeonato local.
Equipos como Millonarios, Atlético Bucaramanga o Independiente Santa Fe se juegan la clasificación, con partidos en los que deberán buscar los 3 puntos a como dé lugar.
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Frente a esto, la tabla de posiciones muestra el siguiente panorama:
1- Atlético Nacional – 40 puntos
2- Deportivo Pasto – 34 puntos
3- Junior de Barranquilla – 31 puntos
4- Deportes Tolima – 30 puntos
5- Once Caldas – 29 puntos
6- América de Cali – 27 puntos
7- Inter de Bogotá – 25 puntos
8- Independiente Santa Fe – 23 puntos
9- Deportivo Cali – 23 puntos
10- Atlético Bucaramanga – 22 puntos
11- Millonarios – 22 puntos
12- Rionegro Águilas – 22 puntos
13- Llaneros – 21 puntos
14- Independiente Medellín – 20 puntos
15- Fortaleza – 19 puntos
16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos
17 Alianza – 15 puntos
18- Boyacá Chicó – 14 puntos
19- Jaguares de Córdoa – 14 puntos
20- Deportivo Pereira – 7 puntos
Esta actualidad será la que empezará a definir los clasificados a pocas fechas de cerrar las plazas para la siguiente ronda.
Frente a esto, los próximos partidos que se darán en la Liga BetPlay 2026-I desde el 22 al 26 de abril son los siguientes:
22 de abril:
23 de abril:
24 de abril:
25 de abril:
26 de abril: