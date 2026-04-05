La vida de Brian Johnson antes de AC/DC: mucho más que rock 

Antes de gritar himnos del rock en estadios, Brian Johnson llevaba una vida muy distinta. El vocalista de AC/DC fue boy scout, paracaidista del ejército e hijo de un minero de carbón, una historia que parece sacada de otra vida.

De raíces humildes

Brian Johnson nació en una familia trabajadora: su padre era minero de carbón y su madre de origen italiano.

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Ese entorno marcó su carácter y su disciplina, algo que luego se reflejaría en su carrera musical.

Boy scout y disciplinado

Antes de pensar en el rock, Johnson formó parte de los Boy Scouts, donde desarrolló valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Una etapa que poco tiene que ver con la imagen rebelde que luego mostraría en los escenarios.

Paso por el ejército

Pero la historia se pone aún más intensa: también fue paracaidista en el ejército británico.

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Una experiencia que, sin duda, moldeó su personalidad y le dio una mentalidad fuerte, clave para enfrentar los retos que vendrían después.

El giro hacia la música

Tras esas etapas, Brian Johnson encontró su camino en la música, pasando por varias bandas antes de llegar a AC/DC.

Su entrada al grupo en 1980 marcó un antes y un después, especialmente tras la muerte de Bon Scott.

de una vida completamente normal incluso dura a convertirse en la voz de una de las bandas más grandes del mundo.

Además de ser cantante de AC/DC, es admirador y coleccionista de coches clásicos, y caros, e incluso de motos, además de seguidor las propias carreras de coches, en las que ha participado personalmente en muchas ocasiones.

En los últimos años ha hecho programas de televisión junto a otras celebridades rockeras, aunando esa pasión por el motor y el rock.