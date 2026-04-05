La vida de Brian Johnson antes de AC/DC: mucho más que rock
Antes de convertirse en la voz de AC/DC, el cantante tuvo una vida llena de historias inesperadas.
Antes de convertirse en la voz de AC/DC, el cantante tuvo una vida llena de historias inesperadas.
Antes de gritar himnos del rock en estadios, Brian Johnson llevaba una vida muy distinta. El vocalista de AC/DC fue boy scout, paracaidista del ejército e hijo de un minero de carbón, una historia que parece sacada de otra vida.
Brian Johnson nació en una familia trabajadora: su padre era minero de carbón y su madre de origen italiano.
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Ese entorno marcó su carácter y su disciplina, algo que luego se reflejaría en su carrera musical.
Antes de pensar en el rock, Johnson formó parte de los Boy Scouts, donde desarrolló valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo.
Una etapa que poco tiene que ver con la imagen rebelde que luego mostraría en los escenarios.
Pero la historia se pone aún más intensa: también fue paracaidista en el ejército británico.
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Una experiencia que, sin duda, moldeó su personalidad y le dio una mentalidad fuerte, clave para enfrentar los retos que vendrían después.
Tras esas etapas, Brian Johnson encontró su camino en la música, pasando por varias bandas antes de llegar a AC/DC.
Su entrada al grupo en 1980 marcó un antes y un después, especialmente tras la muerte de Bon Scott.
de una vida completamente normal incluso dura a convertirse en la voz de una de las bandas más grandes del mundo.
Además de ser cantante de AC/DC, es admirador y coleccionista de coches clásicos, y caros, e incluso de motos, además de seguidor las propias carreras de coches, en las que ha participado personalmente en muchas ocasiones.
En los últimos años ha hecho programas de televisión junto a otras celebridades rockeras, aunando esa pasión por el motor y el rock.