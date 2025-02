Creo que podemos decir que todo movimiento musical es un especie de revolución en contra de la tendencia anterior y suele tener figuras musicales icónicas que representan el cambio, como los Ramones al rock progresivo, Nirvana al glam rock y el punk al grunge.



No es que el punk fuera un movimiento nuevo, por supuesto que antes de que fuera la corriente que desplazó al género de moda ya había tenido grandes exponentes como The Clash, los Sex Pistols, e incluso en sus momentos distante del mainstream tuvo muy importantes figuras como Circle Jerks, The Replacements y muchos más.

Pero en los 90, cuya primera mitad estuvo tan marcada por el grunge, hubo un movimiento punk que llevó a una generación a afinar la guitarra diferente. Llámenlo pop punk, neo punk, lo que quieran, este fue el sonido de una generación. Blink 182, Lit, Rancid, The Offspring, se podría incluso hablar de bandas como Sublime, y No Doubt también, que tenían punk y ska como parte de su esencia. Es necesario mencionar agrupaciones que surgieron en los 80s como Nofx y Bad Religión, fueron un movimiento contracultura en el que en un momento explotó Green Day y ‘Dookie’.

‘Dookie’

‘Dookie’ apareció en 1994 y fue el tercer álbum de Green Day, los dos discos anteriores fueron relativamente desconocidos y muy concentrados en un nicho punk. El primero fue ’39/Smooth’, (1990), se hizo con 675 dólares y en ese entonces la banda era Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo) y John Kiffmeyer (batería). Al álbum le fue bien en la comunidad fan de la banda y mostraba que Green Day estaba comprometida en ser un proyecto musical ambicioso, fue un buen debut punk de bajo presupuesto, el compromiso era tal que, dice la leyenda que Billy Joe Armstrong dejó el bachillerato para dedicarse a la banda.



‘Kerlpunk’ (1991) fue el segundo álbum que revelaba el evidente crecimiento de la banda, pocos saben pero con este álbum, Green Day hizo una pequeña gira por Europa. Si han tenido la oportunidad de escuchar este álbum, encontrará la primera versión de ‘Welcome to Paradise’, canción que la banda vuelve a grabar para ‘Dookie’. Por esta época se sumaría Tre Cool como baterista, su capacidad con el instrumento sería clave para todo lo que vendría en Green Day y el sonido de la banda en general.



Aquí es cuando llega ‘Dookie’, un par de años después de su segundo disco, ¿cómo pasa una banda de vender un millón de copias de su segundo disco a 20 millones alrededor del mundo? No creo que haya una respuesta clara, tras su lanzamiento, este disco se convirtió en uno de los mejor vendidos de los 90, peleando en los listados con álbumes como la banda sonora de ‘El rey león’, el ‘Immaculate colelction’ de Madonna y lanzamientos de las Spice Girls.

‘Basket Case’

‘Dookie’ es un disco adolescente y con más de 30 años aún suena como un disco adolescente, enérgico, inquieto, fiestero, y entre todo eso, con canciones que de una forma son muy Green Day, hablaban de salud mental; ‘Basket case’ uno de los sencillos del álbum dice:

“A veces me doy escalofríos,

a veces mi mente me hace trucos,

todo va sumando, creo que me estoy quebrando,

o tan solo soy paranoico? O estoy drogado?»

No tengo ni idea qué intenciones o qué pasaba por la cabeza de Billy Joel cuando escribió esa canción, pero es un sentimiento adolescente muy claro, metido en una canción muy punk y eso conectó con una generación.

‘Welcome to Paradise’

‘Dookie’ surge al final de la moda del grunge y aunque en 1994 fue el año del ‘In útero’ de Nirvana o el ‘Siamese Dream’ de los Smashing Pumpkins, debutaban con éxito en la música Radiohead, Bjork, Sheryl Crow y los Counting Crows, la música alternativa empezaba a mirar a otros lados.



“Aún no puedo creer que lo hicimos”, dijo Rob Cavallo, productor del disco y quien logró que Green Day dejara Lookout records! (en buenos términos) y se fueron con él a Epiptah. Las sesiones de grabación de ‘Dookie’ fueron largas y de mucho ensayo, aunque la banda bromeaba en estudio y no dejaban de ser unos niños punk rock, el trabajo de grabación se siente en el disco.



La velocidad, la energía, los riffs, la batería, el bajo, todo está muy bien encajado en cada canción y las letras eran muy acertadas, fuera masturbación, sentimiento de estancamiento o la ironía en canciones como ‘Welcome to Paradise’ que dice:

“Presta atención a las calles y los hogares rotos, _

algunos los llaman barrios bajos, otros bonito,

quiero llevarte por el terreno baldío que me gusta llamar hogar,

bienvenido al paraíso”

En mi opinión, fue la honestidad en las letras y el sonido fresco de Green Day, que era punk rock, pero con armonías y una tremenda batería, lo que inevitablemente hizo que la mierda estallara (al fin y al cabo la portada es una explosión que dice ‘Dookie’, y ‘Dookie’ es mierda)



Eventualmente los shows, la estridencia, y todo eso los llevarían hasta los premios Grammy, ‘Dookie’ se llevó el premio a ‘Mejor álbum de música alternativa’, venciendo a Tori Amos ‘Under the Pink’, Crash Test Dummmies ‘God shuffled his feet’, Sarah McLachlan ‘Fumbling Towards ecstasy’ y a NIN con su ‘Downward spiral’.



A más de 30 años de su lanzamiento, ‘Dookie’ sigue siendo considerado no solo uno de los mejores álbumes de la década de los 90, sino el disco de punk mejor vendido de la historia y aunque el primer N.1 en álbumes en EE.UU de Green Day no llegaría hasta el 2004 con ‘American Idiot’, un disco que en letras y sonido contrasta con ‘Dookie’, ese mensaje inicial de la banda, ese sentimiento y esas guitarras, siguen siendo himnos de una generación.