¿Rock o metal? Este es el mejor género musical para escuchar antes de dormir, según un psicólogo

El rock y el metal son dos de las mejores pasiones en el mundo para los amantes de la música en el mundo. Ambos géneros han sido capaces de acompañar día tras día a miles de fanáticos quienes se han aferrado a la música.

Para muchos seguidores, estas canciones han sido un estilo de vida, al punto de convertirlos en su compañía desde que inician su día hasta instantes antes de dormir.

Si usted es uno de esos amantes del rock o el metal, al punto de escuchar música antes de dormir, le hablaremos sobre el mejor género para esta ocasión. Y del mismo modo, también de la implicación que tiene esta costumbre en su descanso.

El impacto de la música antes de dormir

Para nadie es un secreto que en el ‘Planeta Rock’ vivimos con total pasión este género y el metal. Al igual que muchas seguidores, escuchamos estos estilos sonoros hasta incluso poco antes de dormir.

Sin embargo, conscientes de la salud de nuestros oyentes, y de la implicación que tienen este tipo de prácticas en el bienestar, desde Radioacktiva hemos optado por consultar a un psicólogo para conocer el impacto de la música en el sueño del ser humano.

Todos sabemos que la música puede ser una medicina ideal para mitigar las preocupaciones del día a día. Sin embargo, es importante medir el momento y la cantidad de esta.

Según la psicóloga Manuela Forero, la música influye de manera significativa en el estado emocional y mental del ser humano. Esto gracias a la posibilidad que brinda a poder relajarse, motivarse o incluso concentrarse.

De hecho, de acuerdo con esta profesional, el rock es uno de los géneros más resaltantes gracias a que brinda gran energía, e incluso sirve para liberar emociones como entusiasmo o rebeldía, al punto de ser una válvula de escape.

No obstante, algunos tipos de rock no son del todo recomendados, especialmente si se trata de escucharlo antes de la hora de dormir.

¿Rock o metal?

Forero reconoce que escuchar música antes del descanso es una práctica positiva. Pero, necesita ser una música tranquila y con un volumen moderado.

Aun así, canciones con ritmos potentes o acelerados pueden ser contraproducentes, ya que estos pueden estimular en exceso el sistema nervioso. Esto daría paso a un descanso deficiente, donde el ciclo de sueño inicie de manera tardía, dando paso a un reposo menos profundo.

A partir de esto, el metal queda descartado como una buena opción antes de dormir, debido a su potencia, y los ritmos estridentes que lo caracterizan.

Pero, la psicóloga Manuela Forero asegura que las melodías suaves pueden estimular a un mejor descanso, por lo que el ganador dentro de esta comparación es el rock por encima del metal, siempre y cuando sea con ritmos lentos o melodías suaves.

Finalmente se recomienda no usar este tipo de prácticas antes de dormir, para así evitar que se genere una dependencia, y del mismo modo, apagar la música previo al descanso, con el objetivo de evitar que el sueño se vea interrumpido.