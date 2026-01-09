Durante décadas, fans, críticos y músicos discutieron sin llegar a un acuerdo: ¿existe realmente un subgénero del rock que sea superior a los demás? Desde el rock clásico hasta el metal, el punk o el NuMetal, cada corriente tuvo sus defensores apasionados. Tras analizar miles de canciones, décadas de historia, impacto cultural y popularidad global, la IA se animó a dar un veredicto que pocos esperaban y que ya está generando polémica entre los amantes del rock.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta importante para la humanidad actualmente y una ficha clave para poner fin a eternas ‘peleas’. Gemini, la IA de Google fue la encargada de determinar cuál es el mejor de toda la historia, sorprendiendo a más de uno; le contamos su respuesta.

¿Cuál es el mejor subgénero del rock? Esto dijo la IA

Google Gemini sorprendió al revelar su opinión frente al mejor género de rock, pues aunque mencionó que la música es subjetiva, tenía una respuesta clara. Para llegar a ella, se baso en la influencia musical, la complejidad técnica y la longevidad de la misma. Aunque muchos apuntan al Heavy Metal, la IA sorprendió al decir que es el Rock Progresivo (Prog Rock).

La IA aseguró que su complejidad la hace una de las mejores, pues utiliza métricas irregulares y estructuras similares a la música clásica. Además, hay grandes músicos y bandas que se le midieron a sumergurse en el género como Pink Floyd y muchos más. Su innovación a lo largo de los años ha sido impresionante, empezando por los álbumes conceptuales y experimentación.

“A pesar de lo que digan los datos, el rock es emoción. Para un algoritmo, una pieza de 12 minutos de ‘Genesis’ puede ser superior por su riqueza armónica, pero para un fan, tres acordes distorsionados de ‘The Ramones’ pueden tener más verdad”, mencionó la IA.

Cabe resaltar que la IA no pone fin al debate, pero si da una perspectiva que podría dejar a más de uno pensando frente al mejor género del rock. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo?