Revelan nuevo tráiler de ‘Mortal Kombat II’: ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la película?

‘Mortal Kombat II’, una nueva película de la icónica saga de videojuegos se prepara para estremecer a los fanáticos del ‘gaming’. Actualmente esta producción está muy cerca de salir, y miles de seguidores la esperan con ansias.

Sin lugar a dudas, la industria de los videojuegos y el cine se unirán en un lanzamiento imperdible que promete mostrar todo el universo de esta icónica franquicia de lucha.

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De hecho, la expectativa se ha disparado en los últimos días luego de que se revelara un nuevo tráiler de esta película. Por ello, para que no se lo pierda al detalle, Warner Bros presenta la película de ‘Mortal Kombat II’: Tráiler oficial y fecha de salida

El nuevo tráiler de ‘Mortal Kombat II’

En el último tiempo, varias sagas de videojuegos han brillado de manera notable en la industria del cine. Distintas franquicias han resaltado, y han llegado a la gran pantalla en forma de película.

Una de ellas ha sido ‘Mortal Kombat’, la icónica franquicia de videojuegos de lucha ha contado con su propia entrega en el cine desde 2021, y en este 2026 tendrá una secuela, con la que promete volver a encantar a los amantes del ‘gaming’.

Personajes como Johnny Cage o Scorpion volverán a decir presente en la gran pantalla, con toda la ambientación que acostumbra este icónico videojuego.

Desde hace varios meses se han lanzado algunos adelantos sobre esta producción. De hecho hace muy pocos días se pudo ver uno nuevo con gran nivel de detalle, además de revelar la salida de boletería.

La emoción de los fanáticos ha sido total, sobre todo por ver una nueva producción del cine que gira entorno a un videojuego, tal y como fue la salida reciente de ‘Super Mario Galaxy’.

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Se espera que esta producción muestre una historia épica. De esta manera, confían en que se llene el corazón de los fanáticos, tal y como ha sucedido con sus videojuegos más recientes.

¿Cuándo saldrá esta película?

Si usted es un fanático apasionado de ‘Mortal Kombat’ y desea disfrutar de esta nueva película, les contamos que su gran estreno se dará el próximo 8 de mayo de 2026.

Para ver esta película deberá esperar a su estreno en cines. Por esto se recomienda estar atento a las carteleras de su cadena favorita de cine en cada país.