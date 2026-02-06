Esta es la palabra que más se repite en las canciones de Iron Maiden: son más de 100 veces

Iron Maiden es una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia del metal. El poder de esta agrupación es indudable, y sus éxitos se han convertido en himnos inigualables, gracias al talento y fuerza que la caracteriza.

Esta banda ha sido capaz de construir un legado enorme, lleno de emociones, y por supuesto de letras inolvidables, las cuales han quedado grabadas de manera imborrable en la mente de sus fans.

En este caso, haremos un repaso por cada uno de estos versos y estribillos que han marcado a toda una generación, para hablarles sobre la palabra que más se repite en la carrera de Iron Maiden.

¿Cuál es la palabra que más se repite en las letras de Iron Maiden?

Sin lugar a dudas, Iron Maiden ha sido capaz de construir una cantidad enorme de letras brillantes. Varios de los éxitos de esta banda se han convertido en parte alta del género y la industria.

Muchas de sus canciones profundizan en temas claves para el ser humano, y que llevan a muchos fanáticos a tener reflexiones en su vida cotidiana.

No obstante, puede que algunas de estas letras se sientan repetitivas y así lo demuestra el contenido de estas en ciertas palabras.

Hace varios años en un canal de Reddit se llevó a cabo una búsqueda de las 25 palabras que más se repiten en las canciones de Iron Maiden, y hubo algunas que incluso superaron las 100 veces.

De acuerdo con esta búsqueda, la palabra más recurrente es ‘Know’ con más de 150 veces. Esto en español se traduce como ‘saber’.

La lista completa de palabras con mayor repetición son las siguientes:

1- Know (Saber)

2- Now (Ahora)

3- Time (Tiempo)

4- Just (Solo)

5- See (Ver)

6- When (Cuando)

7- Can (Puede)

8- Life (Vida)

9- Take (Tomar)

10- Again (De nuevo)

11- Feel (Sentir)

12- Away (Lejos)

13- Like (Gustar)

14- Man (Hombre)

15- Down (Abajo)

16- Live (Vivir)

17- Death (Muerte)

18- Day (Día)

19- Never (Nunca)

20- World (Mundo)

21- Die (Morir)

22- Get (Obtener)

23- God (Dios)

24- Come (Venir)

25- Fear (Temor)

(Esta lista excluye las palabras más comunes dentro del inglés)

Cada una de estas palabras han hecho parte clave de la carrera de Iron Maiden como banda, con éxitos que, sin dudas, marcan época.