John Lennon despreciaba esta canción de The Beatles: “Es basura de Paul”

Pese a la inmortalidad de su catálogo y la magnitud cultural que alcanzaron, no todas las canciones escritas por The Beatles lograron sobrevivir al paso del tiempo. Algunas quedaron archivadas para siempre, otras se transfirieron a artistas externos y unas cuantas más fueron objeto de duras críticas incluso entre los propios miembros del grupo.

Es el caso de ‘Tip of My Tongue’ y ‘One and One Is Two’, dos composiciones tempranas de Paul McCartney que generaron un fuerte rechazo en John Lennon, quien no dudó en descalificarlas públicamente.

La historia de ‘Tip of My Tongue’ comienza en 1962, durante los primeros pasos de la banda en los legendarios estudios Abbey Road. McCartney compuso esta pieza con la intención de incluirla en el repertorio de los Beatles.

El 4 de septiembre de ese año, durante la segunda sesión del grupo en el estudio (la misma que marcó el debut de Ringo Starr en las grabaciones oficiales), ensayaron el tema por primera vez. Sin embargo, el productor George Martin no quedó convencido. El 26 de noviembre, mientras trabajaban en el emblemático single ‘Please Please Me‘, Martin pidió escucharla nuevamente. Luego de oírla, fue tajante: “Es un gran número, pero vamos a tener que dedicar un poco de tiempo a darle un nuevo arreglo”.

Pese al potencial que Martin detectaba, ‘Tip of My Tongue‘ nunca fue grabada formalmente por los Beatles. En su lugar, fue cedida a Tommy Quickly, un joven artista del entorno de Brian Epstein, quien la grabó sin conseguir mayor repercusión en las listas.

¿Por qué Lennon era el principal detractor de estas canciones?

Más allá de las decisiones de producción, el mayor detractor de la canción fue el propio John Lennon. En una entrevista con David Sheff —que más tarde se publicaría como el libro All We Are Saying: The Last Major Interview with John Lennon and Yoko Ono—, Lennon no fue diplomático al referirse al tema: “otra pieza basura de Paul, no mi basura”, expresó sin rodeos, dejando clara su falta de aprecio por la obra.

Pero el desprecio de Lennon no terminó ahí. En esa misma conversación, también apuntó contra otra creación de McCartney: ‘One and One Is Two’. “Ese es otro de los malos intentos de Paul por escribir una canción”, afirmó. Y fue aún más lejos al definirla como “una cosa desechable” que McCartney “sacó de la manga sin pensarlo demasiado”. El verso central, “uno y uno son dos, ahora estoy triste y azul”, fue objeto de crítica por su simplicidad, algo que Lennon consideraba incompatible con su búsqueda de profundidad lírica.

Estas opiniones reflejan un momento de tensión creativa entre dos de los compositores más influyentes del siglo XX. Mientras McCartney apostaba por melodías accesibles y letras sencillas, Lennon comenzaba a explorar temas más introspectivos y provocadores, con una clara inclinación hacia lo conceptual.

