¿Está Paul McCartney? Estos son los artistas que no eran del agrado de John Lennon

Lennon nunca fue un seguidor de las listas de éxitos, pero se mantenía al tanto de lo que ocurría en la escena musical. En una entrevista con Jann Wenner para la revista Rolling Stone, el exbeatle no dudó en manifestar su rechazo hacia Blood, Sweat & Tears. “No me gusta la basura de Blood, Sweat & Tears. Creo que todo eso es una mierd4″, afirmó. Además, agregó: “El rock ‘n’ roll va como el jazz, por lo que puedo ver, y los idiotas se están yendo hacia esa excelencia en la que nunca creí y a la que otros se están yendo”.