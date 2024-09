El rock, un género lleno de emociones intensas y crudas, ha sido el vehículo perfecto para canalizar experiencias humanas como el amor, la traición y la infidelidad. Sin embargo, algunas de las canciones más icónicas sobre este doloroso tema han pasado desapercibidas, sin que muchos conozcan su verdadero significado. En esta lista le mostramos 10 canciones que tocan el tema de la infidelidad, y que probablemente no sabías que lo hacían.

Canciones de rock sobre infidelidad

1. «You Oughta Know» – Alanis Morissette

Alanis Morissette sacudió el mundo en los años 90 con su álbum Jagged Little Pill, y en particular, con esta canción. En “You Oughta Know”, Morissette canta sobre una ex pareja que la dejó por otra persona. Aunque no se especifica la infidelidad, la canción está cargada de resentimiento y dolor, sugiriendo que la ruptura ocurrió por una traición amorosa. Muchos fans se sorprendieron al descubrir que estaba inspirada por su relación con el actor Dave Coulier.

2. «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» – U2

Aunque esta balada épica puede parecer una canción sobre la búsqueda espiritual, algunos fanáticos y críticos han interpretado la letra como una reflexión sobre la insatisfacción en una relación amorosa. La infidelidad emocional, la sensación de que algo falta, resuena en esta canción de U2, que podría sugerir que, a pesar del amor, alguien sigue buscando fuera de su relación.

3. «Lyin’ Eyes» – Eagles

«Lyin’ Eyes» cuenta la historia de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor que busca consuelo en una relación extramarital. La letra describe con detalle cómo la protagonista utiliza sus «mentirosos ojos» para ocultar sus acciones a su marido, mientras se entrega a otra vida secreta. Una canción clásica sobre la doble vida y la infidelidad.

4. «Before He Cheats» – Carrie Underwood

Aunque Carrie Underwood pertenece al mundo del country, esta canción ha resonado con fanáticos del rock y el pop por su fuerza y actitud. «Before He Cheats» trata sobre una mujer que descubre que su pareja le ha sido infiel y se venga destruyendo su coche. El tema de la traición queda claro en la letra, y el acto de venganza ha hecho que esta canción sea una favorita en listas de empoderamiento femenino.

5. «Creep» – Radiohead

Aunque “Creep” es más conocido como un himno de los inadaptados, algunos fans han señalado que la canción también podría hablar sobre los celos y la infidelidad emocional. La narrativa sugiere una admiración obsesiva hacia alguien que está fuera de su alcance, y algunos interpretan que el narrador es consciente de que su objeto de deseo está en una relación con otra persona.

6. «Go Your Own Way» – Fleetwood Mac

Este clásico de Fleetwood Mac, incluido en su legendario álbum Rumours, fue escrito por Lindsey Buckingham tras su ruptura con Stevie Nicks. Aunque no se mencionan directamente las infidelidades, la tensión entre ambos músicos y las historias de engaños entre los miembros de la banda en ese momento se reflejan en la letra, donde Buckingham le dice a Nicks que siga su propio camino.

7. «Your Time Is Gonna Come» – Led Zeppelin

En esta canción de Led Zeppelin, Robert Plant canta sobre una pareja infiel que eventualmente recibirá su castigo. La traición está en el centro de la historia, con un protagonista que descubre la deslealtad y advierte que la venganza será inevitable.

8. «Cold As Ice» – Foreigner

Esta canción puede parecer simplemente sobre una persona distante, pero hay una interpretación que sugiere que el protagonista está describiendo a alguien que lo ha traicionado y es indiferente a su dolor. El frío en la relación se siente como una metáfora de la infidelidad y el desamor.

9. «I Heard It Through the Grapevine» – Marvin Gaye

Originalmente grabada por Smokey Robinson, pero popularizada por Marvin Gaye, esta canción clásica cuenta la historia de un hombre que descubre la infidelidad de su pareja a través de rumores. Es un claro relato sobre el dolor y la traición, aunque su ritmo suave podría engañar a quienes no prestan atención a la letra.

10. «Tangled Up in Blue» – Bob Dylan

Bob Dylan es famoso por sus narraciones complejas y poéticas, y «Tangled Up in Blue» no es la excepción. En esta canción, Dylan narra una historia de amor que se ha complicado por la infidelidad. La traición y el dolor resuenan en sus palabras, con un protagonista que se encuentra atrapado en un torbellino de emociones.

Estas 10 canciones nos recuerdan que la infidelidad, en todas sus formas, ha sido una fuente inagotable de inspiración para los músicos de rock. Mientras algunos temas son más directos, otros esconden historias de traición que solo se revelan tras una escucha más atenta. Así que la próxima vez que escuches una de estas canciones, presta atención a sus letras; podrías encontrar una historia de infidelidad que no habías notado antes.