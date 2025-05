Rolling Stone revela los 5 mejores documentales sobre el rock: ¿dónde verlos?

En una era donde los documentales musicales se han multiplicado y diversificado gracias al acceso a tecnología de vanguardia y a archivos históricos inéditos, Rolling Stone ha actualizado su listado con lo mejor de lo mejor.

Entre más de 70 títulos destacados, la prestigiosa revista ha elegido cinco documentales sobre rock que, según su equipo editorial, se han convertido en piezas esenciales para comprender la historia de este género. Desde testimonios en crudo de estrellas en crisis hasta registros conmovedores de figuras icónicas, cada obra seleccionada representa un hito audiovisual.

Los mejores documentales de rock, según Rolling Stone

Uno de los trabajos más crudos y fascinantes del listado es Cobain: Montage of Heck (2015), dirigido por Brett Morgen. La película ofrece una mirada sin precedentes a la vida de Kurt Cobain, combinando diarios personales, dibujos, cintas caseras y grabaciones inéditas. Más allá de una simple biografía, el documental se sumerge en la compleja mente del líder de Nirvana, revelando su sensibilidad creativa y su progresiva caída. Está disponible para ver en Prime Video.

El listado también incluye una obra que, según Rolling Stone, sentó las bases del género documental musical: Don’t Look Back (1967). Dirigido por D.A. Pennebaker, este retrato en blanco y negro de la gira británica de Bob Dylan en 1965 es mucho más que una crónica de conciertos. Captura la esencia del Dylan más indomable, su relación con la prensa, y momentos musicales que hoy son historia viva del rock. Puede disfrutarse en Prime Video.

Otro título imprescindible es Gimme Shelter (1970), de los hermanos Maysles y Charlotte Zwerin. Este estremecedor registro de los Rolling Stones durante su tour por Estados Unidos culmina con el trágico concierto de Altamont, donde un fan fue asesinado frente al escenario. Rolling Stone lo considera un retrato sin filtros del poder y el caos que puede desatar el rock en vivo. También se encuentra disponible en Prime Video.

Entre las recomendaciones más contemporáneas está Amy (2015), dirigido por Asif Kapadia. Este retrato íntimo y desgarrador de Amy Winehouse, según Rolling Stone, “no ahorra tragedias”, pero también celebra el genio musical de la artista británica. Utiliza grabaciones personales, entrevistas y material inédito para dar vida a una historia de talento, adicción y desolación. Disponible en Prime Video.

Cerrando este top 5 se encuentra Metallica: Some Kind of Monster (2004), dirigido por Joe Berlinger y Bruce Sinofsky. Lo que comenzó como un making of terminó documentando una crisis existencial dentro de una de las bandas más influyentes del metal. Entre sesiones de grabación y terapias grupales, el documental muestra sin adornos las tensiones internas que casi destruyen al grupo. Puede verse actualmente en Netflix.

En palabras de Rolling Stone, cada uno de estos títulos no solo captura la esencia del rock en distintos momentos históricos, sino que transforma al espectador en testigo directo de sus luces y sombras