¿Cuántos instrumentos aprendió a tocar Timothée Chalamet  para ‘A Complete Unkown’? Impresionante

Hablemos de la película semi-biográfica de Bob Dylan, dirigida por James Mangold, el mismo director de la gran ‘Logan’ (de Wolverine). Esta sin duda es una de las películas que más llama la atención dentro de los Óscar.

¿De qué trata la película?

Muestra la historia de ese Bob Dylan apasionado por la música, quien se despierta y busca su guitarra y se acuesta pensando en melodías. Básicamente la película se centra en una pequeña parte de su historia musical, cuando intenta pasarse de Folk, donde ya era una estrella, para llegar al sonido del rock and roll.

Mire también: Premios Oscar: lista de películas, directores y actores nominados

Musicalmente la película está muy bien hecha, es increíble, si a usted le gusta la música o lo que hace Bob Dylan, seguro que la va a disfrutar. Realmente en la sala de cine uno se emociona cuando ve al personaje subirse a uno de esos escenarios ficticios y sentir la ovación del público, es más, en la sala escuchar la interpretación de ‘Like a Rolling Stone’ alcanza a robarse muchos aplausos.

Es una de esas películas donde uno se calla y escucha atentamente durante dos horas y media. Y a ver, no es que se cuente mucho sobre la historia de Bob Dylan, no es que se hable de su infancia, su familia, sus influencias, no, nada de eso. Simplemente se muestra que es un niño genio en la música, de hecho, pocos detalles se cuentan de su vida íntima, nada más allá de un par de amores fallidos, amoríos, infidelidades, cosas de rockstar.

Sin duda uno de los puntos más destacados de la película es que se puede ver a Timothée Chalamet tocando la guitarra, la armónica y cantando al mismo tiempo. Lo más sorprendente de todo es que no es doblaje, no es CGI, no son efectos del cine, realmente Timothée se tomó el trabajo de interpretarlo todo para darle un toque increíble de credibilidad a todo el filme, mejor dicho, se esforzó por convertirse en un clon de Dylan.

Mire también: ‘Elton John’, ‘A Complete Unknown’ de Bob Dylan y más películas nominadas a los Premios Óscar 2025

Timothée contó con un profesor (Larry Saltzman) que lo ayudó a copiar el estilo de Dylan, juntos ensayaron entre 30 y 40 canciones. Para las primeras clases, el actor se compró una guitarra de 200 dólares, algo que para su maestro de cuerdas, fue un gesto de humildad, pues tal vez cualquier otro hubiese llegado con una guitarra de 2000 dólares para intentar sorprender o hacerse el interesante.

El Óscar sin duda puede ser para Timothée, muchos le apuestan a eso, con la película en general las opiniones están un poco más divididas. Ya veremos qué pasa.

¿Película linda? Sí, ¿Hay que verla? También, no importa si es fan del artista o de su música, simplemente va a disfrutar de una película muy bien hecha.