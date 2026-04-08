¿Cuánto paga TikTok por 1 MILLÓN de visualizaciones? Así funcionan los pagos en 2026

TikTok es, sin dudas, una de las redes sociales más populares de la actualidad. Miles de creadores de contenido y tendencias han surgido de este ecosistema tecnológico, donde cientos de usuarios disfrutan de incontables estímulos.

Gracias a bailes, ‘storytimes’, ‘trends’ o juegos, varios influencers han aumentado su fama gracias a TikTok, y sobre todo, al alcance mundial que esta aplicación permite tener a partir de la viralidad.

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Esto no solo ha hecho que muchas personalidades crezcan en popularidad, sino también económicamente, gracias a los ingresos que permite esta aplicación.

Para que tenga en claro la ganancia económica que puede representar esta aplicación, aquí les contaremos como funcionan estas recompensas monetarias, sobre todo con 1 millón de visualizaciones.

¿Cuánto paga TikTok por 1 millón de visualizaciones?

Para nadie es un secreto que TikTok y las redes sociales se han convertido en un oficio en el último tiempo más que en un hobby. Varios influencers y creadores de contenido se ganan la vida a partir de sus posts.

Esto es permitido gracias a la afluencia de fans que pueden llegar a reunir con sus publicaciones, pero también a los pagos que realiza cada aplicación con estos posts.

Sin lugar a dudas, estas cantidades al mes pueden ser notablemente altas. Sin embargo, es necesario destacar que esto varía según el éxito de los posts, y también la cantidad de gente que pueden llegar a movilizar.

De acuerdo con el Programa de Recompensas para Creadores de TikTok, los ingresos de un video pueden varias según el RPM, el cual mide la ganancia por cada mil impresiones.

Esto no solo tiene en cuenta que tan visto es un video, sino también sus interacciones, su calidad, y la utilidad que posee dentro de la comunidad.

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Del mismo modo, el creador debe cumplir con ciertos requisitos para poder entrar a este programa. Estos son: tener la mayoría de edad, contar con un mínimo de 10.000 seguidores, tener 100.000 visitas en los últimos 30 días, que no sea una cuenta de empresa, y que no acumule penalizaciones en la app.

A partir de esto, la cantidad de dinero que puede entregar TikTok por 1 millón de visualizaciones puede oscilar entre los 360 y los 1.000 dólares.