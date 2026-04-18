Dream Theater en Bogotá 2026: este sería el setlist de la banda en su show en el Movistar Arena

Dream Theater, una de las bandas más grandes de metal progresivo en la actualidad, prepara un show imperdible en Bogotá para esta noche del 18 de abril, ante un público multitudinario que los espera con emoción.

La icónica agrupación dirá presente desde el Movistar Arena, con varios éxitos que celebrarán los más de 40 años de trayectoria que posee la banda dentro de la industria musical.

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Si usted es uno de los que asistirá a este show, y quiere estar preparado, aquí les tenemos al detalle el setlist que prepararía la agrupación para su concierto.

La banda llega a la capital

Dream Theater es una banda con gran afluencia de público en la actualidad. Con el metal progresivo como bandera, esta agrupación ha construido una cantidad enorme de éxitos que fortalecen una trayectoria inigualable.

Miles de amantes de la música han disfrutado de su potencia y estridencia alrededor del mundo, por largos años de trayectoria, donde han demostrado ser fieles a su estilo y su poderío notable.

En este 18 de abril buscarán volver a dar una demostración de categoría, con lo que será un show imperdible desde Bogotá. La banda ha girado en las últimas semanas por Latinoamérica, y esta vez la siguiente parada es Colombia.

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El setlist de Dream Theater para Bogotá

Con su show la banda planea mostrar más de 20 canciones, con un setlist que se presentaría de la siguiente manera, de acuerdo a sus últimas presentaciones.

Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper Act I: Scene Two: I. Overture 1928 Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu The Mirror Panic Attack The Enemy Inside Peruvian Skies As I Am In the Arms of Morpheus Night Terror A Broken Man Midnight Messiah Are We Dreaming? Bend the Clock The Shadow Man Incident Dead Poets Society A Change of Seasons: I The Crimson Sunrise A Change of Seasons: II Innocence A Change of Seasons: III Carpe Diem A Change of Seasons: IV The Darkest of Winters A Change of Seasons: V Another World A Change of Seasons: VI The Inevitable Summer A Change of Seasons: VII The Crimson Sunset Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On Pull Me Under

Les recordamos que el show será este 18 de abril en el Movistar Arena, desde las 9:00 p.m., hora a la que está pautado el inicio de su concierto.