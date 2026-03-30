¿Olvidó los audífonos por cable? Estas son las ventajas sobre la tecnología bluetooth para escuchar música

La música es, sin dudas, una de las pasiones más grandes en el mundo del entretenimiento. El ser humano suele disfrutar de manera amena de este estímulo, con la presencia de canciones históricas que han marcado época.

Gracias a los sentimientos y emociones que logran generar ciertos artistas y estilo, varios fanáticos adoran escuchar música en su día a día, ya sea en radio, redes o plataformas de ‘streaming’.

Claramente, al hacer esto, muchos desean disfrutar de la mejor calidad, para así percibir todo tipo de detalle y sonido en las producciones musicales. En esto, no solo es clave elegir una buena fuente de sonido, sino también el canal por el cual lo llevará hasta su oido.

Dentro de este tipo de artefactos suelen destacar los audífonos, como uno de los medios más utilizados a la hora de escuchar música. No obstante, estos tienen 2 tipos, por cable, y por bluetooth.

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Si usted aun no sabe cual elegir, aquí les contamos cual es la mejor opción para escuchar música en la mejor calidad.

¿Audífonos por cable o por bluetooth para escuchar música?

Desde la globalización de la música como arte, esta industria ha sufrido cambios inimaginables. Cada vez más personas disfrutan de sus artistas favoritos de una manera diferente, sobre todo por la amplia cantidad de canales de difusión que existen en la actualidad para una canción.

Ya sea a través de la radio, o desde las plataformas de ‘streaming’, disfrutar de sus sonidos favoritos es cada vez más fácil.

Este crecimiento también ha sido notable en el apartado de los artefactos utilizados para disfrutar de estos sonidos. En tiempos antiguos la música solo podía ser disfrutado con dispositivos que enviaban la música de manera externa.

Sin embargo, desde la creación de los audífonos, la música puede ser llevada desde su dispositivo directo hacia su oido. No obstante, incluso estos avanzados accesorios también han vivido varias innovaciones.

Una de las más notables se ha dado en el último tiempo con la llegada de los audífonos por bluetooth. Estos artefactos permiten disfrutar de la música sin necesita de utilizar cables.

Claramente, esto ha facilitado la comodida del usuario. Sin embargo, los audífonos tradicionales por cable no deben ser desplazados.

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De hecho, se sorprendería al saber que la mejor forma de escuchar música de calidad es con audífonos por cable. Esto se debe a que en la tecnología actual, el archivo reproducido desde su dispositivo debe ser comprimido para ser enviado a los audifonos por bluetooth.

Esto, por supuesto, implica un trabajo magistral de la tecnología. Aun así, esta compresión hace que algunos detalles del audio se pierdan, al igual que la calidad.

Por ello, para escuchar música de manera 100% fiel a la manera en que fue grabada, la mejor forma son los audifonos por cable, pues envian cada detalle del archivo por estas extensiones.

Pros y contras

Si tiene dudas respecto a que opción es mejor para escuchar música entre audífonos por cable, y audifonos por bluetooth, les tenemos aquí una división de pros y contras para ambos artefactos.

Audífonos bluetooth:

– Pros:

Mayor comodidad

Acceso la última tecnología

Controles táctiles en varios casos

– Contras:

Mayor compresión del sonido

Costo elevado en algunos casos

Depende de la duración de la batería

Audífonos por cable:

– Pros:

Mayor calidad musical

Costo menor ante los audifonos bluetooth

Disponibilidad en todo momento con solo conectar el cable

– Contras: